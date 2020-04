JUBILANT: Melania Trump, her på talerstolen under Women of Courage Awards i Washington 4. mars i år. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Dempet 50-årsfeiring for Melania Trump

USAs førstedame fyller 50 år 26. april, mens hele verden står på pause.

Hvordan Melania skal markere den store dagen søndag, er uvisst. Men det er lite sannsynlig at det blir store festligheter.

I likhet med resten av verden må presidentparet på grunn av coronaviruset styre unna store samlinger. Det gjelder også private arrangementer som jubileer, brylluper og andre familiesammenkomster. Melania har til gode å kommentere den forestående bursdagen.

Gratulasjonen vakte oppsikt og ble omtalt av en rekke medier. Ikke minst ble det stilt spørsmål ved at bildet viste førstedamen sittende alene på en sofa omgitt av pressefotografer, nesten utelukkende menn, og ikke sin egen familie.

Melania selv figurerer på Twitter under navnet @Flotus (First Lady Of The US). Hun er imidlertid ikke like ivrig på nettsamfunnet som sin ektemann, selv om hun har økt tempoet etter at coronaviruset begynte å spre seg.

I skrivende stund har Melania under 1000 tvitringer totalt, mens Donald Trump har tvitret godt over 50.000 ganger.

– Vil få besøke våre kjære snart igjen

Onsdag i forrige uke delte Melania et videoklipp der hun taler spesielt til den eldre delen av USAs befolkning.

– Selv om dere nok savner familie og venner i denne vanskelige tiden, så vil min mann og jeg takke dere for at dere lytter til helsemyndighetenes råd, sier hun, der hun er filmet utenfor Det hvite hus.

– Disse forandringene i hverdagslivet vårt vil ikke vare for alltid. Vi vil få muligheten til å besøke våre kjære snart igjen. I mellomtiden oppfordrer jeg dere til å holde kontakten med hverandre, bevare motet, og huske på at hele USA jobber sammen for å sørge for at dere er trygge og friske. Vær så snill å ta vare på dere selv. Vi tenker på dere.

Søndag kveld postet hun et bilde av seg selv iført munnbind. Der skriver hun at det er viktig å bruke munnbind på offentlige steder.

«Men husk at dette ikke gjør det mindre viktig å ha sosial distanse til hverandre. Det er anbefalingen for at vi alle skal være trygge», lyder det fra USAs førstedame.

Torsdag skrev Melania på Twitter at hun samme dag hadde hatt en telefonsamtale med Carrie Symonds (32), samboeren til Storbritannias statsminister Boris Johnson (55). USAs førstedame ønsker coronarammede Johnson fortsatt god bedring:

«USA og Storbritannia vil komme seg gjennom denne tunge perioden og fremstå enda sterkere enn før.»

Tidligere har førstedamen postet videohilsener til amerikanske barn for å berolige dem i coronatiden.

Melania, som opprinnelig het Melanija Knavs, ble født i Slovenia i 1970.

Den tidligere modellen flyttet til USA i 2001. Fire år senere giftet hun seg med 24 år eldre Donald Trump (73), og i 2006 fødte Melania parets sønn Barron. Samme år ble hun amerikansk statsborger.

Melania er Trumps tredje kone. Han har tidligere vært gift med Ivana Trump (71) og Marla Maples (56).

Publisert: 20.04.20 kl. 13:13

