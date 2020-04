SA JA TIL REKLAME: Frilanser og profilert Aftenposten-anmelder Asbjørn Slettemark lover å spørre sin kulturredaktør neste gang han skulle få et tilbud om å stille i reklame. Foto: Sanne, Therese Alice

Aftenposten-anmelder tok reklameoppdrag

– Det gikk litt fort i svingen, sier Aftenpostens profilerte film- og tv-anmelder Asbjørn Slettemark (45).

Nå nettopp

Det var i en reklame for Telenors tjeneste T-We at Slettemark dukket opp på sosiale medier med et serietips for folk som nå nødvendigvis må tilbringe mer tid hjemme enn vanlig på grunn av coronakrisen.

Asbjørn Slettemark slo et slag for «ZeroZeroZero», for øvrig en serie han selv anmeldte for nettopp Aftenposten under tittelen «En åpenbaring av et narkodrama» i februar i år.

Avisens kulturredaktør Cecilie Asker hadde ingen kunnskap om sin frilansers sideoppdrag da VG tok kontakt med henne torsdag ettermiddag.

– Dette kjente jeg ikke til. Jeg har nå snakket med vår anmelder som forklarer at det var en glipp og forsikrer om at det ikke kommer til å skje igjen, sier Asker til VG.

– Aftenposten ønsker ikke at våre anmeldere stiller opp i kommersielle reklamer på samme områder som de formidler redaksjonelt meningsbærende stoff. Det gjelder også freelance-anmeldere. Dette er et viktig redaksjonelt prinsipp, sier kulturredaktør Cecilie Asker.

Asbjørn Slettemark innrømmer at han burde ha tenkt seg bedre om før han sa ja til forespørselen.

– Jeg fikk en melding fra Pål Nordseth i Newslab, som spurte om jeg kunne lage en video hvor jeg anbefalte en serie som folk kunne se på mens de var hjemme i karantene eller isolasjon. Det gikk litt fort i svingen akkurat da karanteneregler og sånt kastet oppned på hverdagen, så jeg sendte selfievideoen bare rett over, sier Slettemark og legger til at betalingen var et gavekort til platebutikken Big Dipper.

les også Festivalsommeren 2020: – Dypt bekymret

–Jeg skulle selvsagt tenkt på at det ble knyttet til et stort selskap, og sjekket med kulturredaktøren om det var ok eller ikke. Det gjør jeg neste gang, forsikrer Asbjørn Slettemark.

Informasjonssjef Magnus Line i Telenor opplyser overfor VG at de har invitert vanlige folk og ulike TV- og medieprofiler til å komme med slike TV-tips i forbindelse med den nasjonale dugnaden vi er inne i.

– Asbjørn Slettemark fikk selv velge ut en serie, uten føringer fra oss, og fikk et gavekort til en verdi av 2000 kroner som takk. Vi er glad for at han stilte opp, og tar til etterretning om oppdraget ikke er forenlig med Slettemarks virke som TV-anmelder. Kampanjen er uansett i ferd med å bli avsluttet, forklarer Line, som også sier at videoen ikke kommer til å bli brukt i andre sammenhenger.

Asbjørn Slettemark er for mange også kjent som programleder gjennom ti år av NRKs musikkprogram «Lydverket» som ble lagt ned i 2013.

Publisert: 02.04.20 kl. 21:37

Fra andre aviser