Vibecke Garnaas fant «Zarius» og er klar for «Farmen»: – Jeg trodde det hadde klikket for meg

Den 43 år gamle mossingen deltar i sitt tredje realityprogram – med sin følgesvenn ved sin side. Her er alle deltagerne i høstens «Farmen».

Om få uker, nærmere bestemt 24. september, er det klart for en ny runde av «Farmen», der 14 nye deltagere skal kjempe seg imellom om å holde ut i 11 uker i håp om å ta seg helt til topps i konkurransen. Blant dem er spirituelle Vibecke Garnaas (43), som har et helt spesielt kall.

– Jeg ser nok litt annerledes på ting, noe jeg har gjort siden jeg var liten. Jeg har hatt med meg én som heter «Zarius». Først trodde jeg det var en fantasifigur, som man jo gjerne får høre av voksne. Men han har fulgt meg hele livet, sier hun til VG.

«Zarius» er ifølge Garnaas hovedgrunnen til at hun meldte seg på «Farmen». Han var også årsaken til at hun deltok i «Jakten på den 6. sans» på TVNorge i 2010.

– «Zarius» har alltid vært der og snakket til meg, kommet med innspill og bare vært der, mener hun.

Ifølge den «Farmen»-klare 43-åringen var det for flere år siden at hun virkelig åpnet opp for sin følgesvenn, da hun var i USA og løp rett i en glassdør på rommet sitt. Den gang var det «Zarius» som reddet livet hennes, mener hun.

– Jeg løp rett gjennom glassdøren, og ble liggende med halve kroppen over på den andre siden. Jeg ble liggende der og fikk helt sjokk. Jeg så opp, og fikk øye på en glass-spiss som sto og vibrerte rett over meg. Før jef rakk og tenke var jeg borte derfra. Jeg ble dratt til siden, og jeg kan ikke huske intellektuelt sett at jeg hadde beveget meg.

Inni seg skal hun senere ha spurt følgesvennen følgende spørsmål: «Var det deg»?

SKAL GI ALT: Alternative Vibecke Garnaas er klar for reality-programmet «Farmen» på TV 2. Foto: Espen Solli

– «Ja, det var ikke din tid», var svaret jeg fikk. Da bestemte jeg meg for at jeg ikke kunne avfeie det lenger. Jeg måtte se hva dette var. Jeg begynte å lese litt bøker om det og alt ga mening.

– Én dag sa jeg til meg selv at «Ok, Zarius. Jeg lover å anerkjenne deg, snakke om deg og stå opp for den andre siden hvis du tillater å la meg komme med i «Jakten på den 6. sans». Jeg meldte meg på, gikk gjennom testene de har og kom meg med. Men jeg var den første som røk ut. Men det var ikke poenget, jeg fikk svar fra «Zarius».

Ifølge mossingen var det først i 2012 at hun virkelig slapp «Zarius» igjennom og snakket om ham for andre mennesker.

– Han sa til meg at «Nå er det på tide at du åpner opp og lar meg snakke gjennom deg». Jeg tenkte det hadde klikket for meg. Det ga seg ikke, og jeg tenkte at jeg jo hadde lovet det. Så da gjorde jeg det, forteller mossingen, som i dag livnærer seg som spirituell coach.

Marte Flobergseter (22) er fra Lesjaskog, men bor i Daugstad. Hun er singel og jobber som lærervikar.

– Hvilke reaksjoner fikk du?

– Jeg elsker pappaen min, men han fikk litt sjokk første gangen. Jeg blir rørt når jeg snakker om det. Med én gang jeg kom ut av skapet som spirituell, så forsvant på en måte alt jeg hadde vist og fått til. Jeg var plutselig rar, og én folk ikke ville stole helt på. Men nå får jeg være med på «Farmen» fordi jeg har skapt noe som er godt for meg.

– Hvordan tok du de negative reaksjonene?

– Først ble jeg forbannet, så kjempelei meg. Fordi det såret følelsene mine. Jeg opplever det som diskriminering, hvorfor kan liksom ikke jeg bli akseptert for den jeg er selv om jeg har en annen virkelighetsoppfatning enn mange andre? Jeg tror på sjelens reise, at alt er liv. Og det må jeg få lov til.

Vibecke Garnaas var også med i programmet «Ungkaren» i 2003, da Max Marius Almaas hadde rollen som ungkar. Like etter TV-innspillingen fant hun kjærligheten med en annen mann, som hun i dag er gift med. Sammen har paret to døtre.

Publisert: 07.09.19 kl. 07:08







