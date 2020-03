REISER: Kong Harald og dronning Sonja, her fotografert under turen til Kina i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Kongeparet lar seg ikke stoppe av virusutbruddet – reiser til utlandet

Mange har utsatt planer og avbestilt reiser som følge av coronaviruset. Men kongen og dronningen drar som planlagt til Jordan.

– Statsbesøket planlegges gjennomført. Vi følger situasjonen i dialog med vertslandets myndigheter, opplyser kommunikasjonsdirektør Guri Varpe ved slottet til NTB søndag.

Dermed er det duket for kongeparets statsbesøk nummer 50 – og deres første i Midtøsten. Det offisielle programmet starter mandag i Jordans hovedstad Amman, hvor kong Harald og dronning Sonja blir tatt imot av kong Abdullah og dronning Rania.

Senere skal de blant annet besøke en jenteskole, en kirke og et seminar ved Dødehavet om den politiske dialogen i Midtøsten. På programmet står også et besøk ved Jesu døpested ved Jordan-elven og omvisning i den berømte oldtidsbyen Petra, som runder av statsbesøket onsdag.

Avbestillinger

Coronavirusutbruddet har gjort mange usikre på reiseplanene sine. Finn Reise fortalte tidligere i uken at de har hatt en nedgang på 50 prosent, og en rekke aktører over hele landet melder om avbestillinger.

Kongeparet ser imidlertid ut til å ha fulgt helseminister Bent Høies (H) råd. Tidligere i uken sa han nemlig til TV 2 at «det er viktig at vi reiser, og at det meste går som normalt».

Mye tyder også på at kongeparet kanskje er enda tryggere i Jordan enn i Norge når det gjelder faren for virussmitte. Landet har i motsetning til Norge så langt ikke hatt noen bekreftede tilfeller av smitte, men har innført strenge begrensninger og innreiseforbud for personer som reiser via Sør-Korea, Kina, Iran og Italia.

Med på turen er også en rekke norske næringslivsfolk og andre representanter for kultur- og samfunnsliv. De er blitt bedt om å gjøre seg kjent med informasjon og råd om viruset på Folkehelseinstituttets hjemmeside og UDs reiseråd.

MED PÅ TUREN: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) drar til Jordan sammen med kongeparet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.

– Settes pris på

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) lar seg heller ikke stoppe av virusutbruddet. De skal ledsage kongeparet i Jordan.

– Statsbesøket vil styrke vårt gode forhold til Jordan. Jordanske myndigheter setter stor pris på at kongeparets første offisielle besøk til Midtøsten går til Jordan, sier Eriksen Søreide til NTB.

Hun skal blant annet i møter med sin jordanske motpart Ayman Safadi.

– Midtøsten er Europas nærområde, og det som skjer der, har konsekvenser for oss. Den ustabile situasjonen i regionen har ført til at Norge og Jordan samarbeider tett på en rekke områder, sier hun.

Næringsliv

For næringsminister Iselin Nybø (V) er statsbesøket er en gyllen anledning til å utforske mulighetene for mer næringslivssamarbeid.

– Vi reiser til Jordan med rundt 30 norske næringslivsaktører innenfor fornybar energi, turisme, digitalisering, helse og sjømat, sier hun.

Jordan har en målsetting om å øke landets egenproduserte andel fornybar energi.

– Her er norske fornybarselskaper verdensledende. Næringslivet kan være en del av løsningen for å bidra til økonomisk vekst og samtidig skape grønne arbeidsplasser, sier Nybø.

