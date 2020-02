Jens Nygaard Knudsen skapte Lego-figuren på 1970-tallet. Foto: Helge Mikalsen

Lego-mannens skaper er død

Dansken som skapte den ikoniske Lego-mannen ble 78 år gammel.

Jens Nygaard Knudsen, dansken som skapte den ikoniske Lego-mannen, er død. Det opplyser hans kone Marianne Nygaard Knudsen overfor danske TV 2. Knudsen ble 78 år gammel. Han led av sykdommen ALS, skriver kanalen.

Knudsen skapte Lego-figuren på 1970-tallet. Selskapet tok patent på figuren i 1978.

– Figurene ble skapt fordi det skulle være liv i husene. Den gangen var jo Legos hus tomme, men så skapte han altså Lego-mannen, sier hans kone til danske TV 2.

Knudsen sluttet å jobbe for Lego i 2000 skriver danske TV 2. Etter nyheten om hans død blir designeren minnet over hele verden. Lego-designer John Strafford skriver på Twitter at Jens Nygaard Knudsen etterlater seg tre barn, to barnebarn og over åtte milliarder plastmennesker fylt med liv av barns fantasi.

