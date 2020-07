MOR FOR FØRSTE GANG: Marit Larsen postet onsdag et bilde på sin offisielle Instagram-profil, hvor hun sitter ved et piano sammen med datteren. Foto: Roger Neumann / VG

Marit Larsen ble mor

Artist Marit Larsen (36) har blitt mor for første gang. På sin Instagram-profil har hun postet et bilde sammen med datteren ved pianoet.

Marit Larsen postet onsdag et bilde på sin offisielle Instagram-profil, hvor hun sitter ved et piano sammen med datteren.

– Navnet hennes er Astrid Ira, og hun har vært opptatt med å holde avstand og skrive musikk til din sommer (i 2038, takk), skriver Larsen.

– Man kan trygt si at konseptet bursdag fikk en helt ny mening i år, skriver hun videre.

Instagram-brukeren har over 35.000 følgere, og det var også her hun i november annonserte at hun var gravid.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Larsens manager Silje Larsen Borgan.

Marit Larsen ble som 13-åring nominert til Spellemannprisen 1996 for platen Marit & Marion synger kjente barnesanger.

Larsen og Marion Ravn utgjorde på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet duoen M2M, som fikk internasjonal oppmerksomhet. Marit Larsen har senere jobbet som soloartist.

Hun har hatt stor suksess med debutalbumet Under the Surface fra 2006, som solgte til gullplate på under en måned. Under Spellemannprisen 2006 vant hun prisen for årets kvinnelige artist.

I 2008 kom hennes andre soloplate, The Chase. Første singel fra platen «If a Song Could Get Me You», gikk rett til topps på VG-lista i sin første uke

I 2016 giftet Larsen seg med tidligere håndballspiller Alexander Buchmann (38), som har 61 landskamper for Norge i tillegg til flere år som proff i blant annet Tyskland, Danmark, Frankrike og Spania. Bryllupet var en hemmelighet for offentligheten. Larsen meldte gladnyheten på Instagram da det hele var overstått.

I oktober debuterte Marit Larsen som forfatter med barneboken «Der Agnes bor».

På forlaget Cappelen Damms hjemmeside fremgår det at boken er en illustrert billedbok «om å være ny, og om å høre til».

– Hva er et hjem, og hvem får kalle det hjemme? Jeg har skrevet bok for barn, og Jenny Løvlie har illustrert (hver eneste side!) på sitt magiske vis, skrev hun på Instagram da nyheten ble kjent.

