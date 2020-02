LIDENSKAP: – Trening er en stor interesse for oss. Det er en lidenskap vi deler og som vi synes er morsomt å jobbe med, sier Caroline Berg Eriksen. Her med ektemannen Lars Kristian Foto: Thomas Andreassen

Satser sammen på ny blogg

Hun vil ikke satse på PR-stunt i kampen om bloggleserne. Derimot har Caroline Berg Eriksen planer om en egen treningsblogg sammen med ektemannen.

Nå nettopp

Det forteller Caroline Berg Eriksen, som nå også er aktuell i ny sesong av «Bloggerne» på TV 2, til VG.

– Vi holder på å utvikle et treningsunivers. Trening er en stor interesse for oss. Det er en lidenskap vi deler og som vi synes er morsomt å jobbe med. Men det kommer i så fall til å være på egen plattform, en egen nettside, sier Caroline Berg Eriksen.

Hun ser på dette som en langt mer farbar vei for fremtiden enn PR-stunt, med for eksempel diverse skjønnhetsoperasjoner, som andre influensere har viet oppmerksomhet.

– Det er overhodet ikke meg og jeg vil aldri henge meg på den bølgen, sier Berg Eriksen.

Den første bloggen hennes ble publisert i mai 2009. Siden 2010 har hun levd av å være blogger. Men ikke før i 2018 takket hun ja til å bli med i «Bloggerne» – og dette blir hennes fjerde sesong på TV 2.

– Ja, det tok lang tid før vi ble med i «Bloggerne». Men det var riktig å gjøre det da. Hvor viktig det er, vet jeg ikke. Det resulterer ikke direkte i større interesse for bloggen. Men vi får positive tilbakemeldinger. Det er fint å dele andre sider ved livet vårt og folk blir bedre kjent med oss som familie, sier Caroline.

På disse snart elleve årene synes hun det har skjedd mye med bloggen – ikke minst når det gjelder måten hun jobber på.

– Tidligere var det bare å oppdatere bloggen, gjerne fra mobiltelefonen. Det var ikke alltid like nøye, men det ble fort mer seriøst. Det har alltid vært viktig for meg at det jeg gjør skal være ordentlig, at det er kvalitet. Det får jeg tilbakemeldinger på, også. sier Berg Eriksen.

Hun forteller at det er viktig for henne å skrive om varierte temaer.

– Jeg prøver å lage en variert blogg og skriver om hverdagsliv, interiør, oppskrifter og trening. Jeg vil ikke låse meg til én kategori, sier Berg Eriksen.

Over ti år er lenge i blogg-bransjen og hverken hun eller ektemannen Lars Kristian, som også jobber med bloggen sammen med henne på heltid, er sikre på hvordan blogg-bildet ser ut om ti år.

– Fotballkarrieren min var kort, og jeg ser også at sosiale medier heller ikke vil vare for alltid. Derfor er det viktig å legge seg opp penger mens man tjener så godt som man gjør. Vi ser at det er mange av våre kolleger som er glad i å bruke mye penger, sier Lars Kristian Eriksen.

Publisert: 02.02.20 kl. 20:48

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser