TRØBLETE HVERDAG: «71 grader nord»-aktuelle Maren Turmo avslører at hun sliter med angst. På turen mot Nordkapp merket hun heldigvis ingenting til problemet. Foto: Matti Bernitz, TVNorge

«71 grader nord»-deltager Maren Turmo: – Jeg får angstanfall hver dag

Den 20 år gamle influenseren beskriver situasjonen som «veldig ubehagelig», men tror «71 grader nord» kan bidra til hun blir kvitt sitt store problem.

For to uker siden var det premiere på «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», og allerede i den første episoden ble det tårevått og tilnærmet panisk stemning da influenser Maren Turmo (20) og lagvennene Mia Hundvin (42) og Øystein «Pølsa» Pettersen (36) skulle opp i sjøfly.

– Jeg var vel den første som begynte å gråte i programmet, medgir Turmo til VG da vi møtte henne på premierefest på et utested i Oslo.

Hun legger ikke skjul på at hun var svært redd da hun skulle opp i flyet.

– Heldigvis hadde jeg gode lagspillere, som klarte å roe meg ned. Jeg hadde ekstremt flyskrekk tidligere, og egentlig har det gått helt over. Men da vi skulle opp i et lite sjøfly tenkte jeg «Dette er jo ingen premie, men en straff». I begynnelsen var det helt forferdelig, det ble en suppe av følelser. Men jeg vurderte aldri å trekke meg.

20-åringen forteller at hun også i det daglige sliter med angst, men at det under «71 grader nord»- innspillingen gikk mye bedre.

ÅRETS HÅPEFULLE: Bak fra venstre: Hedvig Wessel, Mia Hundvin, Maren Turmo, Pål Tøien alias OnklP, Lise Finckenhagen, Atle Pettersen. Foran fra venstre: Øystein «Pølsa» Pettersen, Jon Almaas, Erik Follestad og Melina Johnsen Foto: Matti Bernitz, TVNorge

– Jeg får anfall, pustebesvær og blir svimmel. Hver dag, egentlig, og av alt mulig rart. Heldigvis blir det bedre og bedre, og under «71 grader nord» opplevde jeg ingenting av det. Det sier litt om hvor mye det betyr å være ute i naturen og å være helt uten telefon, mener hun.

– Når dette er et problem for deg hjemme, var du ikke redd for at det skulle bli enda verre på «71 grader nord»-tur?

– Jo, jeg var redd for det. Men samtidig er jeg glad i en utfordring. Og så tror jeg det er viktig å ikke la angsten styre livet ditt. Jeg var fryktet at det skulle bli et hinder, men samtidig kan man ikke la det bli det, sier influenseren, som beskriver angstanfallene sine på denne måten:

PÅ PREMIEREFEST: «71 grader nord»-deltager Maren Turmo var en selvsagt gjest på programmets premierefest søndag i forrige uke». Foto: Solberg, Trond

– Det kjennes ut som at jeg skal dø. Men nå har jeg jo hatt det en stund, så jeg vet på en måte hva det er, samtidig som jeg noen ganger ikke skjønner noe som helst. Det er veldig ubehagelig.

Maren Turmo, som har drøye 600.000 følgere på Snapchat, tror ferden mot Nordkapp kan bidra til at situasjonen også blir bedre hjemme i dagliglivet.

– Ja, det tror jeg. Jeg tror den erfaringen jeg fikk med å være ute i naturen tok bort såpass mye av det. Det ga meg en følelse av hva jeg kan gjøre for å unngå å få angstanfall. Mer natur og mindre telefonbruk, så tror jeg det blir bedre, sier «71 grader nord»-deltageren til VG.

Publisert: 26.01.20 kl. 20:06 Oppdatert: 26.01.20 kl. 20:17

