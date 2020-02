IMPONERTE: Emme Maribel sammen med mamma Jennifer Lopez på scenen. Foto: SHANNON STAPLETON / REUTERS

Jennifer Lopez’ datter (11) hylles etter pauseshowet

Midt under det spektakulære og prestisjefylte Super Bowl-pauseshowet dukket Jennifer Lopez’ 11 år gamle datter Emme Maribel Muñiz opp.

J. Lo sto sammen med Shakira for årets pauseshow, og under låten «Let’s Get Loud» og deler av «Born in the USA» fikk Emme (11) være med på showet.

– Hun skal delta som en symbol på «den amerikanske drømmen», sa J. Lo. til Page Six før showet.

Super Bowl er finalen i sluttspillet i den amerikanske fotballigaen, i år mellom Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers, er det største årlige amerikanske idrettsarrangementet hvor pauseunderholdningen hvert år er blant høydepunktene for mange.

– Jeg er så stolt av deg. Du er mitt hjerte og jeg er din for alltid, skriver Emmes far og Lopez’ eksmann Marc Anthony på Twitter etter opptredenen.

FÅR SKRYT: 11 år gamle Emme Maribel Muniz på scenen i Hard Rock Stadium Miami. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Hylles

På sosiale medier renner det over av lovord om 11-åringen.

– Den beste delen av showet var J. Lo. sang med datteren Emme og Shakira, skriver Alyssa Bailey i Elle Magazine på Twitter.

– Ok, så Emme er J.Lo. 2.0?, skriver magasinet InStyle til sine over fire millioner følgere på Twitter.

Også de største amerikanske underholdningsmagasinene har kastet seg over rosen.

– Emme overrasker med imponerende vokal under Super Bowl-opptreden, skriver Entertainment Tonight.

– Jennifer Lopez’ datter kan synge, skriver de videre.

SLO SEG SMAMEN: Shakira og Jennifer Lopez sto for årets pauseshow under Super Bowl, og fremførte blant annet en medley av sine kjempehits «Waka Waka» og «Let’s Get Loud». Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Årlige kontroverser

I 2004 sørget Justin Timberlake for skandale da fremførelsen av «Rock Your Body» med Janet Jackson endte med at han rev opp kostymet hennes og blottla det ene brystet.

Fjorårets pauseshow, med Maroon 5, fikk etterpå gjennomgå i sosiale medier fordi det skal ha vært «kjedelig». På forhånd hadde flere stjerner takket nei til å opptre, i solidaritet med 49-ers-spilleren Colin Kaepernick – mannen som hisset på seg president Donald Trump, etter at han nektet å knele mens den amerikanske nasjonalsangen ble spilt foran kampene.

I 2017 ble Lady Gaga hyllet for sitt «elleville» pauseshow.

– Et av de bedre vi har hatt, konkluderte Viasat-kommentator Daniel Høglund etterpå.

Publisert: 03.02.20 kl. 03:30

