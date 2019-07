BEGRAVES: Paolo Vinaccias kiste i kulturkirken Jacob i Oslo. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Paolo Vinaccia begraves tirsdag

Artistveteranen og trommevirtuosen Paolo Vinaccia døde 5. juli. Tirsdag ettermiddag begraves han fra kulturkirken Jacob i Oslo.

Christer Falck var en av de mange som hadde kommet for å ta farvel med den populære jazztrommisen.

- Paolo var stor. Jeg tror 99 prosent av Norges befolkning har en plate som han har vært med på. De som har sett ham live glemmer han aldri, sier Falck som har organisert begravelsen til den italienskfødte musikeren.

Paolo Vinaccia kom til Norge fra Italia i 1979 og har siden spilt på nærmere 300 plater. Han hadde en sjelden høy stjerne hos norske jazz- og rockmusikere.

Paolo Vinaccia har deltatt på over hundre album. Den første var «Sami Ædnan» (1981) med Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg. Han har i tillegg spilt sammen med flere norske artister, blant annet Morten Harket, Jan Eggum, Kari Bremnes og Terje Rypdal.

Bare tre dager før han døde ble Vinaccia tildelt den høythengende æresprisen til Oslo Jazz Festival, Ellaprisen.

– Jeg kan ikke se noen som fortjener den bedre enn deg, sa styreleder i Oslo Jazz Festival, Ellen Horn, da hun overrakte prisen, som egentlig ikke skulle vært utdelt før i august.

Da han døde hadde Vinaccia har levd med kreft i kroppen i over ni år etter at han i november 2009 fikk konstatert at han hadde ondartet svulst i bukspyttkjertelen. Samtidig fikk han beskjed av legene at han mest sannsynlig bare hadde to måneder igjen å leve. Av mange ble han omtalt som mirakelmannen.

MIRAKELMANNEN: Trommeslageren Paolo Vinaccia ble diagnostisert med uhelbredelig kreft i 2009 med beskjed om at han bare hadde noen måneder igjen å leve. Foto: Mattis Sandblad

– Trodde jeg var forberedt, siden han har vært i krigen med kreft i 10 år, men det var jeg tydeligvis ikke. Det var helt knusende, fortalte Knut Reiersrud til VG samme dag som Paolo Vinaccia døde.

Etter at han i 2017 fikk en ny dødsdom fra legen på Ullevål sykehus med beskjed om at han hadde to måneder, kanskje tre igjen å leve, bestemte han seg for at han ville gifte seg med kjæresten og billedkunstneren Trude Semb. Til hennes store overraskelse fridde han fra scenen midt under Norwegian Wood-festivalen i Frognerbadet i juni 2017.

Der og da, bak scenen, ble Trude og Paolo formelt mann og kone. En prest sto klar i kulissene.

– De fleste drar på bryllupsreise så fort de kan. Vi dro rett til kreftavdelingen ved Ullevål, fortalte hun til VG Helg i 2018.

