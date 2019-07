VIL IKKE HATE: – Ikke hat noen, uansett hvor mye de har såret deg, er en av Khloé Kardashians leveregler. Foto: gotpap/starmaxinc.com / Starmax

Khloé Kardashian slår tilbake mot hatrykter

Khloé Kardashian bruker hverken tid eller krefter på å hate Tristan Thompson - faren til hennes lille datter True. Men han er også mannen som både har bedratt henne gang på gang - og ydmyket henne i full offentlighet.

Nå nettopp

Nylig slo Khloé Kardashian utvetydig tilbake i kommentarfeltet på et instagram-innlegg hvor en av hennes fans hevdet at han visste at «Khloe hater Tristan».

«Hvorfor i all verden skulle jeg hate noen som har vært med på å skape en engel som dette. Mennesker gjør feil, men jeg kan ikke tillate meg å la hatet stå i veien for min egen prosess. Jeg er altfor opptatt med å ta vare på min vakre datter og sørge for å tjene penger, til å hate enkeltmennesker. Søte True har alltid lignet på sin far. Hun er vakker».

les også Lamar Odom i ny bok: Truet med å drepe Khloé Kardashian

Skriver Khloé Kardashian som like etterpå valgte å forsterke budskapet på sin egen Instagram Stories hvor hun blant annet skrev i følge huffpost:

– Ikke hat noen, uansett hvor mye de har såret deg.

les også Khloé Kardashian viser følelser i sosiale medier etter antatt brudd

Samtidig har hun ikke lagt skjul på at det er utfordrende for henne å dele foreldreansvar og omsorgen for True med en mann som har bedratt gang på gang. På sin egen instagram-konto la Khloé Kardashian ut denne mor-barn oppdateringen på fredag.

– True er ett år og noen måneder gammel. Hun vet ikke hva som skjer, selv om jeg tenker at hun gjør det. Jeg vil gjøre alt jeg kan for at hun ikke skal lide under dette, sa Khloé Kardashian nylig i et intervju på Divorce Sucks!

Mange vil huske at rett før hun skulle føde parets datter, publiserte flere medier videoer av Thompson i het omgang med flere kvinner. Han skal ha flørtet med flere og kysset med et par. Bare dager senere fikk Khloé rier.

les også Slik holder Kardashians deg hekta

Så sent som i februar i år kom det nye rykter at Thompson skal ha vært utro med bestevenninnen til Khloés lillesøster Kylie – Jordyn Woods (21) – på en privat fest i valentinshelgen. Kort tid meldte flere amerikanske medier at det var brudd mellom Khloé Kardashian og Tristan Thompson.

I følge huffpost ser det ut til at de to prøver å gjøre gode miner til slett spill for datterens skyld. Tre måneder etter bruddet kjøpte Tristan sitt eget hus bare 25 minutters kjøring fra hennes hjem. For tre ukers siden la han ut denne oppdateringen på sin instagram-konto: