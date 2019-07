NY SESONG: I sesong tre av «The Handmaid’s Tale» er June, spilt av Elisabeth Moss, kampklar. Nå er hun klar for ny sesong. Foto: Hulu/ HBO Nordic

Grønt lys for sesong fire av «The Handmaid’s Tale»

Sesong tre av serien «The Handmaid’s Tale» er fortsatt på lufta, og allerede nå kan seerne senke skuldrene og glede seg til mer.

Heldigvis for fansen er det ikke over for den prisberømte serien riktig ennå. Fredag ble det nemlig annonsert at sesong fire av «The Handmaid’s Tale» har fått grønt lys. Dette melder Vulture.

Basert på Margaret Atwoods roman med samme navn, følger «The Handmaid's Tale» historien om livet i dystopi i «Gilead», et totalitært samfunn i det som tidligere skal ha vært en del av USA.

Nye episoder av serien finner man på HBO Nordic hver onsdag, og det gjenstår fortsatt tre episoder av den tredje sesongen.

Serien har vunnet en rekke priser, blant annet en Emmy for beste drama i 2017. Den har også vekket oppmerksomhet i Norge.

KAMPEN: Kampen i Gilead kan få fortsette i sesong fire. Foto: Hulu/ HBO Nordic

VGs anmelder ga den tredje sesongen terningkast fem og skrev følgende:

«Sesong 3 dropper åpenlys tortur, men leverer i stedet en plagsom fortelling om hvor vondt det gjør å gjøre motstand.»

Nå kan altså alle fans senke skuldrene - det er ikke over om tre episoder. Kampen mot samfunnstrukturen fortsetter i sesong fire av «The Handmaid’s Tale».

Publisert: 26.07.19 kl. 23:25