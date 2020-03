MUNNBIND: Pernille Bødtker-Næss med munnbind mens hun sminker Anne Lindmo før sending. Foto: Marte Vedde/NRK

Slik er TV-livet uten publikum

– Jeg har vært mye mer pumpet etter opptak, sier Anne Lindmo (49) om å spille inn TV-program uten publikum i studio.

For Else Kåss Furuseth (39) er det som å ha en hjemme-alene-fest. Ole Rolfsrud (44) har fått sin egen jubelknapp. Bård Tufte Johansen (50) har ingen tro på en fremtid uten publikum i studio, mens Stian Blipp (30) opplever en rar uvisshet.

Vanligvis lager de TV med fult studio, latter, klappsalver og god stemning. Nå er det tomt og stille. Alle prøver de så godt de kan. Men en ting er sikkert: TV-moro er definitivt ikke det samme uten publikum.

– Publikums latter er jo den eneste skikkelige rettesnoren vi har, uten det bli det bare synsing. Da blir humor som abstrakt kunst. Man kan vende seg til det meste, men humor uten publikum i studio er ikke fremtiden, slår Bård Tufte Johansen, programleder for «Nytt på Nytt» fast.

BEHØRIG AVSTAND: Håkon Hegnar tar mål og passer på at det er nøyaktig to meter mellom Anne Lindo og stolen hvor statsminister Erna Solberg skal sitte i under forrige ukes Lindmo Foto: Marte Vedde/NRK

Anne Lindmo synes det er kjemperart å lage «Lindmo» uten publikum.

– Jeg står ofte bak tribunen og smugkikker når folk kommer inn, og elsker å kjenner at energien og temperaturen i rommet stiger. Det er vanligvis et av ukens høydepunkt å gå i studio og møte forventningsfulle og glade folk som kommer reisende fra hele landet for å være med oss og lage fredagsfesten vår. Nå må jeg på sett og vis prøve å fylle det digre studiorommet med energi og nerve helt på egen hånd, og det er ganske utfordrende – jeg har vært mye mer pumpet etter opptak de siste ukene enn det jeg pleier å være, sier Anne Lindmo til VG.



TOM SAL: Det var bare gjestene og programleder Stian Blipp i studio under innspillingen av fredagens Senkveld. Fra venstre: Stian Blipp, Ida Fladen, Markus Neby og fotballspiller Andrine Hegerberg, næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: MATTIS SANDBLAD

TV 2-konkurrenten hennes på fredagskvelden, Stian Blipp og «Senkveld» synes det har gått mye bedre uten publikum en han hadde fryktet, men samtidig legger han ikke skjul på at det er noen utfordringer også.

– Den rare uvissheten om noe slår an eller ikke i øyeblikket. Vi kan ha et øyeblikk i studio som føles veldig gøyalt, men vi aner ikke hvordan responsen er på noe som helst måte før det når TV-seerne. Publikum er for meg en medspiller og det ekstra elementet som et «oooh» eller et «aaah» fra salen kan generere er ofte noe jeg navigerer etter, sier Stian Blipp til VG.

Else Kåss Furuseth som serverer «Kåss til kvelds» på lørdager på NRK, sier at hun gjør så godt hun kan for å spre litt glede i en vanskelig tid.

– Verden er i krise, så tom sal er et minimalt problem, men jeg ville løyet hvis jeg sa at jeg ikke savnet folk i studio. Det er jo de som bestemmer om noe er gøy. Nå føles det litt som en hjemme-alene-fest. Men håper kanskje noe der hjemme føler seg litt mindre aleine. Det er i hvert fall drømmen, sier Else Kåss Furuseth.

En annen lørdags-helt på NRK er Ole Rolfsrud og hans «Alle mot 1».

– Jeg har fått min egen jubelknapp og vi er blitt gode venner, sier han til VG.

– Det hele føles litt blodfattig uten publikum i salen. Man mister den umiddelbare responsen. Funket vitsen? Eller dundret den ned på steingrunn? Men uansett er jo vårt viktigste publikum de som ser på programmet hjemme, fortsetter Rolfsrud.

Han sier at han fryktet at noe av energien i programmet ville bli borte og at han som programleder blir mer skjerpet fordi han ikke får noe gratis fra publikum.

FOR TETT: Programledere for «Alle mot 1» Selda Ekiz og Ole Rolfsrud i et arkivbilde og altfor tett. Foto: NRK

– For deltagerne er det kjipt å ikke ha familie og venner i panel eller blant publikum. Samtidig merker vi at de er mindre nervøse uten publikum i salen, sier Ole Rolfsrud.

Det er ikke bare manglende publikum som kan være en utfordring for programledere og TV-kanalene i disse dager.

– Pernille er jo syk (ikke flaggermussyken altså) og gjester som må trekke seg rett før opptak på grunn av karantenekarantene. Så man må ta alt som det kommer, forteller Bård Tufte Johansen.

UTVIDET: Bordet hvor Nytt på Nytt-panelet sitter er blitt utvidet for å sikre at det er to meters avstand mellom hver og en som sitter i panelet. Foto: NRK

Han føler som alle andre oppstår det nye situasjoner og utfordringer hele tiden.

– Får jo ikke komme på jobben før rett før innspilling. Hakkete teammøter med barn i bakgrunnen kommer vi også til å slutte med når dette er over. Forrige uke måtte vi jo sitte en meter fra hverandre, nå blir jo grensen 2 meter. Hvordan vi skal få til det aner jeg ikke. Noen klør seg vel i hodet. Hva de kommer opp med neste uke er umulig å vite. Noen ting virker litt vel strenge. Særlig at Magnus Takvam ikke fikk komme fordi han var i risikosonen på grunn av alder, sier Bård Tufte Johansen.

TOMT: Slik så det ut i studio da Bård Tufte Johansen ønsket velkommen til opptak av fredagens «Nytt på nytt». Foto: NRK

Else Kåss Furuseth merker også at situasjonen endrer TV-innspillingen.

– Vi er jo som alle andre, preget av unntakstilstand. Sikkert litt påvirket av noen dager uten folk og gjester langt unna i studio. Kanskje derfor jeg fikk en 50/50 rope- og gråteaktig oppførsel i forrige uke. Bestemor ringte meg etterpå og lurte på om jeg hadde drukket, sier Kåss Furuseth og fortsetter:

Seertallene forrige uke Nytt på Nytt: 1.069.000 Lindmo: 814.000 Senkveld: 406.000 Alle mot 1: 887.000 Kåss til kvelds: 554.000 Vis mer

– Denne uken har jeg, som alltid, med meg min livbøye, lørdagsprinsen Markus Neby, på megatrygg avstand. Gjestene Solveig Kloppen, Lars Berrum og Tarjei Bø som øser kjærlighet, fortellinger og ralling i en deilig miks. Håper det kan føles som en «problemfri time i gode venners lag», som Bjørn Eidsvåg sier det så bra!

KÅSS TIL KVELDS: Else Kåss Furuseth (39) og Markus Neby (28) er programledere for «Kåss til kvelds». Foto: Frode Hansen

Anne Lindmo kan ikke få fullrost redaksjonen og de som jobber sammen med henne.

– For å redusere smittefare må vi være så få som mulig på jobb, dermed er vi bare tre fra redaksjonen som er her og tar imot og forbereder og passer på gjestene før under og etter opptak. Gjestene har heldigvis vært aldeles nydelig samarbeidsvillige og opptatt av å bidra med alt de har å bjuda på av tilstedeværelse og energi, forteller Anne Lindmo.

