PÅ SYKEHUS: Niklas Baarli iført sykehusklær etter hjemkomsten til Norge. Foto: PRIVAT

Niklas Baarli opereres i dag: Skal få ni cm lange skruer inn i ryggen

Etter en 35 timers reise hjem fra Asia med brudd i ryggen, bar det rett på sykehus for radioprofilen Niklas Baarli (30).

Nå nettopp

Baarli og forloveden Benjamin Silseth (28) har dokumentert fra det siste døgnet på Instastory. Der forteller Baarli at han mistet flyet i Nederland, fordi flyplassen angivelig ikke godkjente ambulansen. Han måtte dermed plusse fem ekstra timer på den allerede 30 timers lange reisen.

På videoopptak ser man Baarli rapportere fra en sykeseng, der en sykepleier forsyner ham med smertestillende i form av morfin.

En uke har gått siden VG skrev om Baarlis ublide møte med en gigantbølge på ferietur. Uhellet skjedde ved El Nido på nordspissen av den filippinske øya Palawan. Baarli og tidligere NRKP3-kollega Ronny Brede Aase (33) var ute på båttur da kjempebølgen traff båten.

På det lokale sykehuset ble det bekreftet to små brudd i ryggen, men Baarli ønsket å konferere også med norske leger. Han ble derfor fløyet til Manila med ambulansefly for å ta flere bilder. Norske leger skal ifølge Baarli også ha sett to brudd på de første bildene.

les også Radiovert Niklas Baarli om trussel-mareritt: – Låste dørene og så meg ekstra rundt

Søndag kveld landet Baarli på norsk jord. Silseth har postet bilde av kjæresten på sykehuset med teksten «Gjenforent». Baarli forteller fra sykesengen at han på hjemmebane har fått «tømmerstokkregime».

– Denne frakturen er sabla ustbil. Og de er ikke hypp på at jeg skal bli lam. De er redde for at jeg skal bli lam, så jeg må må ligge som en tømmerstokk. De skal skru inn skruer i tre-fire ryggvirvler, opplyser 30-åringen.

Baarli forteller videre at han skal opereres mandag, og at de skal kutte fire snitt i ryggen.

– Fire skruer skal løfte to stag for å dra fra hverandre den knuste virvelen forklarer han.

Kjæresten skyter inn at det dreier seg om ni centimeter lange skruer.

– Fy fader, høres ikke godt ut, svarer Baarli.

Etterpå skal det tas nye bilder for å se om han må gjennom enda en operasjon.

– Jeg håper jeg slipper det, sier han.

I en kort SMS til VG, før han skal inn på operasjonsbiordet, forsikrer Baarli at han er ved godt mot.

– Jeg hadde forsikring, og formen er etter forholdene sabla god.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PÅ BESØK: Benjamin Silseth iført karanteneklær for sikkerhets skyld. Foto: PRIVAT

Både Baarli og Silseth er iført munnbind på de første bildene. Etterpå ser vi Silseth iført fullt smittevernantrekk på sykehuset.

– Dette er karantenens ansikt, spøker han – før han senere beroliger på Instastory:

«Til alle som lurer. Ikke corona. Vi er friske, men må bruke hansker fremdeles».

Baarli og Silseth, sistnevnte kjent som programleder for «Trekant», har vært kjærester siden 2011. I 2018 fridde Baarli og fikk ja.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PAR: Benjamin Silseth og Niklas Baarli på P3 Gull i 2017. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

For fire dager siden skrev Baarli på Instagram – under et bilde av seg og Ronny Brede Aase:

«Hele denne asiareisen er en oppfordring til å dobbeltsjekke at du har reiseforsikring, en påminner om at en bølge kan forandre alt, og at gode venner er livet selv! Sykepleier @ronnybaa har endelig fått vende snuten hjemover. Jeg kan aldri takke verdens beste fyr nok for hjelp og støtte! Søndag lander jeg i Oslo, jeg også. Til det norske helsevesen har tatt en kikk og gjort sitt beste, satser vi på at denne historien ender så godt som mulig!»

Niklas Baarli jobbet i flere år sammen med Aase i NRKP3. Han forklarte til VG i forrige uke at han hadde sett frem til gutteturen som har gått via flere asiatiske land, deriblant Vietnam og Filippinene. Aase på sin side var på en etterlengtet ferie etter å ha ledet den norske finalen i Melodi Grand Prix.

Aases siste bilde på Instagram er fra nettopp én uke siden. Bilde viser de to kameratene i idylliske omgivelser:

«Euforisk sttemning på hemmelg strand! Stemninga døydde då Niklas Baarli knakk ryggen ti minutt etterpå», skriver han.

Publisert: 09.03.20 kl. 12:12

Les også

Fra andre aviser