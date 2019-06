SENDTE BLOMSTER: Prins William og hertuginne Kate på det tradisjonelle hesteløpet Royal Ascot tirsdag. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Kvinne (83) på sykehus etter ulykke med kongelig følge

Prins William og hertuginne Kate sier i en uttalelse at de er «dypt bekymret og triste».







Den 83 år gamle kvinnen, som i britiske medier omtales som en bestemor, ligger på sykehus i London med alvorlige, men ikke livstruende skader, skriver The Telegraph.

Ulykken skjedde da følget med prins William og hertuginne Kate var på vei fra London til Garter Day-seremonien på Windsor, klokken 12.50 mandag.

Omstendighetene for ulykken er ikke kjent, men den skal ifølge en talsperson for politiet involvere en motorsykkel tilknyttet politiet som beskyttet det kongelige følget, og en kvinnelig fotgjenger.

Saken er nå til intern etterforskning hos politiet, på kontoret IOPC (Independent Office for Police Conduct), skriver BBC.

– Etterforskningen er i en svært tidlig fase og politibetjenten som er involvert har kun status som vitne nå, sier han videre.

– Hertugen og hertuginnen av Cambridge ble svært bekymret og triste over å høre om ulykken mandag ettermiddag, sier en talsperson for Kensington Palace til Telegraph, og legger til at de to har sendt sine beste ønsker til kvinnen og hennes familie.

Ifølge avisen skal prins William ha ytret et ønske om å besøke 83-åringen på sykehuset. Hertugparet har også vært i kontakt med kvinnens familie for å få sendt blomster.

Ifølge Daily Mail fraktes de kongelige normalt sett i en offisiell bil når de kjører på offentlige veier. Foran dem kjører en annen bil med væpnet politi. Foran og bak følget kjører det også motorsykler – både for beskyttelse og for å hjelpe til med å holde veien fri.

