Linnéa Myhre tar med TV-seerne til psykiateren – vil avmystifisere terapirommet

Det ferske tilskuddet til «Bloggerne» viser seerne det som for henne er et helt naturlig sted å være – terapirommet. – Det er ingen liv som går smertefritt forbi.

Psykisk helse har fått større plass i offentligheten de siste årene, og forfatter Linnéa Myhre (29) har vært en tydelig stemme i tematikken.

Nå tar hun seerne av TV 2-programmet «Bloggerne» inn til psykiater Finn Skårderud, hennes mangeårige terapeut. Hensikten er å ufarliggjøre terapirommet, og å vise en helt naturlig del av hennes hverdag.

– Reddet livet mitt

I den ellevte sesongen av «Bloggerne» snakker Myhre om bekymringen ved å reise bort i fire uker, og dermed reise bort fra tryggheten hos psykiateren.

– Han har på mange måter reddet livet mitt, sier hun om Skårderud i serien.

Til VG utdyper hun:

– Finn har hjulpet meg i kraft av å være en veldig god terapeut. Man blir jo ikke frisk av de greiene jeg sliter med, uten profesjonell hjelp.

Skårderud har tidligere omtalt Myhre som en viktig røst som ikke romantiserer spiseforstyrrelser, men forteller hvor jævlig det er.

– Hun formilder slik at andre har nytte av det, sa han til Adressa i forbindelse med et foredrag om spiseforstyrrelser i 2016.

Det har ikke lykkes VG i å få en kommentar til denne saken.

Naturlig valg

Myhre har gjennom karrieren sin som blogger og forfatter vært åpen om spiseforstyrrelser og depresjon, blant annet gjennom NRK-serien «Linnéa vil leve». Hun forteller at det var et helt naturlig valg å ta med TV-kameraene inn på terapirommet.

– Inne hos psykiateren er det mest naturlige stedet i verden for meg. Jeg har gått der i åtte år og er veldig trygg der. Jeg synes det er viktig å avmystifisere terapirommet, det er bare fint. Det er mye vanskelig som skjer der inne også, men det er veldig nyttig og ufarlig. Det tenker jeg det er viktig å formidle, hva slags spørsmål som kan dukke opp der inne, det er ikke bare å grave i fortid og sånn.

Hun forteller at hun vurderte tematikken som dukket opp under timen med Skårderud.

– Vi snakker jo om mye i det rommet, og alt glir kanskje ikke like lett inn i «Bloggerne», sier hun.

Hos psykiateren forteller hun gjerne hvordan hun har det fra dag til dag, om det som kan være vanskelig. Blant annet det å finne balanse i hverdagen.

– Der har jeg lyst til å ta med seerne inn enda mer, for kanskje å se at det ikke er så veldig farlig.

– Alle kan gå til psykolog

I august kommer hennes fjerde roman ut – «Meg, meg, meg». I forbindelse med bokutgivelsen snakket hun med VG om blant annet press på å gjøre de riktige tingene til riktig tid – som det å få barn.

Myhre synes det er viktig å vise at selv om hun i årevis har vært åpen om de vanskelige tingene, er det noe som ikke er et tilbakelagt kapittel.

– Det er kanskje litt lett å tenke at man har kommet seg ut av det, men jeg jobber jo med det hver eneste dag. Det er fint å bli påminnet om at det er en lang og naturlig prosess, sier hun.

– Hvem kan gå til psykolog?

– Jeg tenker at alle kan gå til psykolog. Om man har noe man trenger å snakke med om med noen utenforstående, så tenker jeg at det må være lov når som helst. Alle kommer til å trenge noen profesjonelle å snakke med livet, på ett eller annet tidspunkt, ikke minst for å forebygge.

Hun foreslår at man kan prate med noen man er trygg på før man legger seg på telefonrøret til psykologen, ettersom det ofte er et stort steg å ta om man er langt nede.

– Det er ingen liv som går smertefritt forbi.

