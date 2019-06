Eminem (46) hadde en tøff oppvekst preget av mobbing, ustabile familieforhold, selvmordsforsøk og rusavhengighet. Foto: Evan Agostini / Invision

TMZ: Eminems far er død

Marshall Bruce Mathers Jr. ble 67 år gammel.

Eminems (46) biologiske far, Marshall Bruce Mathers Jr. (67), døde av et hjerteinfarkt denne uken. Det bekrefter familiemedlemmer til nettsiden TMZ.

Han døde i nærheten av Fort Wayne i Indiana.

Familielivet til Eminem har ikke vært en dans på roser. Artisten har flere ganger rappet om faren sin, hvor han innrømmer at han aldri har møtt Bruce i virkeligheten. I låtene hans «My Name Is» og Cleanin’ Out My Closet» rapper artisten om følelsene sine rundt det.

Bruce Mathers giftet seg med Deborah Nelson - moren til Eminem - allerede som 22-åring. To år senere fikk de en gutt sammen, som skulle vise seg å bli en av verdens største stjerner.

Forholdet mellom Bruce og Deborah ble over kort tid etter Eminem kom til verden.

Marshall Bruce Mathers III, best kjent som Eminem, har hatt en imponerende karriere. Artisten har solgt over 172 millioner album, ifølge Statistick Brain.

46-åringen, som også er låtskriver og produsent, har vunnet 15 Grammy-priser med 43 nominasjoner.

Ble forlatt

Men allerede som 18 måneders baby, ble Eminem forlatt av faren sin. Eminem og moren bosatte seg i Detroit, mens faren flyttet videre til California hvor han fikk to andre barn.

Senere fikk rapperen også et turbulent forhold til sin mor.

Eminem har sagt i et intervju at han flere ganger skrev brev til faren sin som barn, men brevene kom alltid i retur, ifølge TMZ.

Med en karrière i dag som rapper, låtskriver og produsent, er Eminem også far til de tre døtrene Hailie Jade, Whitney Scott Mathers og Alaine Mathers.

