RADIORESEPSJONIST: Tore Sagen. Foto: Kim Erlandsen, NRK

Reagerer på «Radioresepsjonen»-tirade: «Nå er det på tide at de beklager»

Tore Sagen skulle gjøre «Radioresepsjonen»-kollegene flaue ved å lese opp et rasistisk notat. Flere NRK-kolleger raser, men P13-kanalsjefen er klar på at dette er parodi.

For mindre enn 10 minutter siden







Det var i tirsdagens episode av «Radioresepsjonen» at Tore Sagen, i forbindelse med programmets spalte «Flauhetskonkurransen», leste opp et notat om klima og rase som har fått mange til å reagere.

«Dette er noe jeg selv har skrevet, som aldri burde vært publisert. Et internt notat om klima og rase», innleder Sagen, hvorpå han får spørsmål om hvorfor han har skrevet det.

«Fordi dette er det jeg mener om klima og rase», parerer Sagen.

Deretter leser han opp notatet, hvor ordet «neger» blir brukt en rekke ganger, og det snakkes nedsettende om både utseende, intelligens og kriminalitet. Notatet avsluttes med etterligninger av apelyder.

I etterkant understreker Tore Sagen at «alt jeg sier er feil, sånn faktamessig». Medprogramleder Bjarte Tjøstheim sier at han synes kollegaen burde sensurert seg selv fra å ha det med i «Flauhetskonkurransen».

Broren Steinar Sagen sier:

«Jeg kjenner deg og vet du ikke mener det».

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra Tore Sagen, men han har ytret seg på Twitter omtrent klokken 13:

«Til de som skulle være i tvil: jeg er ikke rasist. Jeg synes rasisme og fornektelse av menneskeskapte klimaendringer er noe av det flaueste som finnes».

NRK-kollegene Jonis Josef og Abiel Tesfai er blant dem som har reagert.

«Vet ikke om jeg skal gråte eller le. HVEM ga HVEM tillatelse til å legge ut dette?», skriver P3-programlederen Tesfai på Facebook.

Humorist Jonis Josef skriver på Instagram at «dette er ganske sykt å melde, Tore Sagen, selv på et humorprogram».

«Skam deg, mann, dette er dårlig greier. Jeg har alltid synes du har vært en hyggelig og fin fyr, men dette er ikke greit, ass», skriver han blant annet i innlegget.

Madcon har kommentert, via sin offisielle konto: «Bra sagt, bror».

NRK: – Parodi

Prosjektsjef i P13, Stig Holmer, understreker til VG at innlegget er parodi:

– Det er selvfølgelig ikke et rasistisk innlegg. Tore Sagen er ikke rasist og det er heller ingen andre i «Radioresepsjonen» Det vet også lytterne som har hørt på i 12 år. Det er ikke mulig å misforstå dette. Det er et langt innlegg om at dette skal forstås som en parodi - og en parodi er å snu virkeligheten på hodet og lage et vrengebilde, sier han og legger til:

– Etter dette lille skuespillet, som det jo er, snakker disse tre igjen i flere formuleringer om at dette ikke er sant eller virkelig eller noe disse virkelig mener. Kritikerne må ikke bare høre ordene, men sammenhengen. Så vil folk ha forskjellige oppfatninger av hva som er humor, og det må vi leve med også i framtiden. Men komikerne har en veldig viktig funksjon i samfunnet vårt, det å berøre samfunnets ømme punkter er enda viktigere enn bare tull og tøys med overfladiske ting. Dette har «Radioresepsjonen» gjort og vært gode på i mange, mange år.

En annen som har reagert er samfunnsdebattant og innholdsprodusent Nastaran Marie Kowkabi. I et innlegg på Facebook skriver hun at dette er «så jævlig ikke greit».

les også Ut mot Radioresepsjonens Tore Sagen: – Rasisme er ikke humor!

– Hvorfor reagerer du så sterkt på dette?

– Dette er virkeligheten. Dette er holdninger vi møter hver dag, og det blir mer og mer ekstremt. Jeg møter mer og mer rasisme. Jeg har bodd i Norge i 33 år, og aldri følt meg så lite norsk som nå. Det burde være omvendt- Dette er alvorlig, og Tore Sagen bygger oppunder de holdningene hos dem som tenker det samme som han sier, og som tenker at dette er greit, svarer hun.

REAGERER: Nastaran Marie Kowkabi. Foto: PRIVAT

– Er ikke dette satire?

– Jeg forstår ikke at det er satire. Folk stiller spørsmål ved om han mener det eller ikke. Når du må forklare ditt forsøk på humor, har du vel allerede feilet som humorist? sier Kowkabi.

– Sagen sier, etter å ha lest opp sitt notat, at det er feil rent faktamessig?

– Er det Sagen som sier dette? For han sier først at dette er hans tanker. Han presiserer at det ikke er skrevet for flauhetskonkurransen, men at dette er hans tanker som aldri skulle vært publisert. Jeg har hørt på det en gang til, og prøvd å høre ordentlig for å se om det er noe jeg ikke har fått med meg. Det som kommer frem for meg da er at de andre tar avstand fra det han sier, men ikke han selv. De andre blir flaue, men det skulle bare mangle at de blir flaue og faktisk sier at han burde holde disse tankene for seg selv.

– Tror du han faktisk mener dette?

– Først og fremst kommer det ikke frem om det er humor eller ikke. Jeg kjenner ikke Tore Sagen, og vet ikke hvilke holdninger han har til vanlig. Men uavhengig av det er det for dumt å harselere med dette. Rasisme er ikke humor.

Bruk av n-ordet

Kowkabi etterlyser også svar fra NRK:

– Jeg kjenner jeg er litt lei av at NRK hele tiden skal forsvare slike utsagn som satire og humor. Nå er det på tide å si at de beklager. Hvis det er et mislykket forsøk på humor, burde de legge seg flate. Og hvis det ikke er humor, burde de legge seg flate og ta en oppvask internt. I en statskanal er det problematisk med slike holdninger, og ikke minst at de bruker n-ordet så mange ganger.

Prosjektsjef i P13, Stig Holmer, sier han ikke har noen kommentar til Kowabis meninger.

Til bruken av n-ordet, sier han:

– Om man skal si til noen «du burde ikke bruke det stigmatiserende ordet neger», da må du bruke det. Det er det «Radioresepsjonen» sier, men siden de er komikere kommer det i parodiform.

På spørsmål om han kan forstå reaksjonene, sier Holmer:

– Humor har jo det ved seg at man må følge med fra A til Å, fordi det er sammenhengen som gir meningen. Enkeltord og begreper som brukes er ikke meningen eller handlingen i innslaget. Men det brukes jo sterke virkemidler, så jeg har selvfølgelig all mulig forståelse for dem som blir forskrekket over dette når formuleringer tas ut av sin sammenheng.

Redaksjonssjef Rune Lind i NRK Underholdning sier følgende i en kommentar via presseavdelingen til NRK:

«Vi har full forståelse for at «rase-delen» har skapt reaksjoner. Virkemidlene som brukes er sterke, og hvis ting tas ut av sin sammenheng, så er det utvilsomt sterk kost. Det brukes ord som i dagligtale er forkastelige. Poenget i innslaget er imidlertid det motsatte av det som det nå dannes et inntrykk av. Intensjonen er å formidle at det er forkastelig å være rasist. Innslaget er en tydelig kritikk av klimafornektere og rasister, det er det satiriske poenget i innslaget, og det kommer tydelig fram når en hører hele innslaget og hører de andre programledernes reaksjoner, sier Lind, og fortsetter:

«Tore Sagen bruker en antivitenskapelig retorikk for å forsterke budskapet om at folk som hetser Greta Thunberg og andre klimaaktivister - og rasister - er fordomsfulle. Vi ser at mange tolker budskapet annerledes, og spesielt blant lyttere som ikke kjenner formatet.»

Publisert: 31.10.19 kl. 13:41







Mer om