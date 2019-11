TUNG STUND: Marte Flobergseter tok «Farmen»-exiten svært tungt, og trakk seg unna de andre deltagerne da tapet var et faktum. Foto: TV 2

Marte Flobergseter er ute av «Farmen»: – Jeg ble forbannet og var helt knust

Den hjemsendte «Farmen»-deltageren langer ut mot både tvekampvinneren og TV 2. – Håpløst å sitte og se på, mener hun.

Det er bare tre uker igjen av høstens «Farmen» på TV 2, og søndag var det Marte Flobergseter (22) som måtte forlate gården etter å ha tapt en svært dramatisk tvekamp mot Agna Hollekve (47) i grenen «bommen».

Til VG forteller Flobergseter at hun tok tapet svært tungt.

– Jeg ble forbannet og var helt knust. Det var tredje gang jeg var ute i kamp og tankene surret. Jeg var helt tom psykisk, og må si at om jeg først skulle ryke ut, var det i hvert fall rett tidspunkt det skjedde på, erkjenner hun.

På TV ser man at 22-åringen er svært følelsesladet etter at tapet er et faktum. Og ifølge «Farmen»-deltageren var det flere ting som gjorde tapet tyngre å svelge enn hva det kanskje normalt ville gjort. Oppmerksomme TV-seere registrerte kanskje at Agna sa «God tur hjem til Gudbrandsdalen» i det øyeblikket hun vant, noe Marte reagerer kraftig på.

– Hun slengte denne kommentaren til meg i det hun fikk den siste hesteskoen opp i kassen. Det viser bare hvordan hun er. Etter å ha tapt gjorde ikke det akkurat saken noe bedre. Det var ekstra vondt å tape mot Agna med tanke på at hun behandlet meg såpass ufint, mener Flobergseter, som fortsatt er irritert på konkurrenten.

– Jeg synes hun oppførte seg usmakelig, hun er en voksen dame som absolutt ikke hadde trengt å oppføre seg sånn. Jeg er 22 år, men klarer likevel å oppføre meg mer voksent enn henne.

Bakgrunnen for konflikten mellom de to «Farmen»-deltagerne er at Agna over lang tid har beskyldt Marte for å være lat, og for å sluntre unna mange av arbeidsoppgavene på gården. I søndagens episode toppet det seg da 47-åringen fra Sogndal tok det opp like etter at tvekamp-kjempene hadde avtalt seg imellom hvem som skulle få besøk på kjempehytta.

HARD KAMP: Søndagens tvekamp var av det dramatiske slaget. Til slutt ble det klart at det var Marte Flobergseter som måtte forlate gården. Foto: Birgitte Thorshaug Kristiansen, TV 2

– Jeg ble tatt veldig på senga, jeg gledet meg jo ikke til å sitte der alene med Agna fra før av. Først overrasket hun meg positivt, og klarte å snike til seg besøket. Etter det det var nesten som at hun «trykket på en knapp» og ga meg den regla. Jeg ble helt paff og klarte nesten ikke si noe.

Og:

– Praten varte vel i rundt ti minutter. Jeg synes det var skikkelig usmakelig. Samtidig er jeg fortsatt forbannet på TV 2. Poenget mitt er at Agna var veldig negativ, hun ville ikke jobbe på ishuset, det var negativitet fra første stund hun fikk oppdraget. Men ingenting av det som er viktig blir vist på TV. På skjermen blir hun fremstilt som en helgen som bare jobber og jobber. Ja, hun jobbet bra på gården, men det er holdningene hennes på slutten jeg reagerer mest på, mener hun.

FIKK TRØST: Vibecke Garnaas ga venninnen en god klem etter at det ble klart at hun må forlate «Farmen»-gården. Foto: Birgitte Thorshaug Kristiansen, TV 2

Flobergseter er klar på at det hun mener var negative holdninger fra konkurrenten – burde blitt vist på TV.

– Hun prater om min arbeidsmoral, mens hun er ti ganger verre selv. Det er synd at TV 2 portretterer henne som at hun kun er blid, grei og jobber, mens vi andre får dritten.

– Hva synes du om det?

– Jeg synes det er helt tragisk. For det gir ikke seerne et riktig bilde av hvordan det faktisk var der inne. De har klipt bort all jobbingen som både jeg og alle andre har drevet med, mens det ser ut som at Agna jobber døgnet rundt. Når Agna da sier at jeg har dårlig arbeidsmoral blir det selvsagt noe seerne tror på. Siden det nesten ikke har vært vist et eneste sekund av det jeg har drevet med der inne. Det blir bare håpløst å sitte og se på. Det er ganske frustrerende, sier «Farmen»-deltageren til VG.

VG har fremlagt 22-åringens utsagn for Agna Hollekve. Hun har følgende å si om utspillene:

– Det er beklagelig hvis hun opplevde det sånn.

VG har også vært i kontakt med flere «Farmen»-deltagere som er uenige i det Marte sier om sin konkurrent.

– Agna var tøff med Marte, men det var fortjent. Marte sto ikke i arbeidsoppgavene sine, jeg føler hun tok det roligere enn mange andre. Jeg synes kanskje Agna kunne vært litt mildere med henne, men hun er som hun er. Agna sto på hele tiden, mener Mathias Scott Pascual.

– Det Marte sier er bare løgn. Om hun har den oppfattelsen av Agna der inne tror jeg hun har vært på en annen gård, sier Ingebjørg Monique Haram.

Erik Rotihaug støtter seg til de andre, og mener at Agna var den som sto på mest av alle.

– Ikke minst med tanke på å ta vare på gården. Alt handler ikke om ukesoppdragene, mener han.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, mener at Agna Hollekve jobbet hardt inne på gården.

– Agna gjorde en stor innsats med både dyr og ukeoppdrag. Hun var av og til kritisk til oppgavene, men hun ga seg aldri. Det er den historien vi forteller i programmet, sier han til VG.

Iversen understreker at kanalen sitter med svært mye TV-materiale etter en produksjon som «Farmen».

– For oss er det viktig å bruke dette materialet etter beste evne til å fortelle historiene så korrekt vi klarer. Samtidig er vi også avhengig av at deltagerne forteller og deler sine opplevelser med oss for å få det til. Det som har gjort det litt vanskelig å fortelle om gnisningene som oppsto mellom Agna og Marte, er at mye av det fant sted når kamera ikke var til stede. Det er trolig forklaringen på Martes opplevelse av dette, mener han.

Exit i «Farmen» betyr imidlertid ikke at Flobergseter er helt ute ennå. Nå venter en ny sjanse i sidekonkurransen «Torpet». Allerede natt til mandag blir det klart hvem av dem som befinner seg på den lille sidegården som får en ny sjanse i «Farmen».

