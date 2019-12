DELTE KUNSTINTERESSEN: Mikkel Persbrandt og Ari Behn under et bokbad på Gyldendals hus i 2018. Foto: Ighanian, Cathrine Gonsholt

Mikael Persbrandt minnes Ari: – Kjære, kjære venn

Den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt la onsdag kveld ut en video på Instagram til minne om Ari Behn.

– Hvil i fred. Kjære, kjære venn, begynner teksten den prisbelønnede skuespilleren la ut på på Instagram to og en halv time etter den triste nyheten om Ari Behns død nådde offentligheten.

De to holdt en utstilling sammen i Trondheim i oktober. Utstillingen ble holdt på Galleri Lilje på Ferstad Gård med Persbradts og Ari Behns malerier, litografier og trykk. Ifølge Adressa var utstillingen stappfull ved åpningen.

– Du bar et lys inni deg, en urgammel glød, en sjelden varme, nå har jeg forstått at mørket tok deg, og det gjør meg så vondt. Jeg ber for deg, og jeg ber for dine barn og din familie. Fred være med deg, bror, skriver Persbrandt på Instagram med en video av de to.

Videoen viser de to gå rundt og se på bilder på Galleri Lilje i Trondheim, tilsynelatende rett før utstillingen åpnet.

Forfatteren Unni Lindell delte også en Instagram-post til minne om Ari Behn onsdag kveld. Innlegget var en serie på tre bilder – et av de to – med flere emneknagger. Deriblant #kollega, #gentleman, #vakkertmenneske og #hedersmann.

Knut Arild Hareide la ut en minnesmelding på Facebook. Han kaller bortgangen «ufattelig tragisk».

– En mann som valgte å være fullt og helt seg selv på en åpen og inkluderende måte i møte med det offentlige livet han levde – som del av kongefamilien, forfatter, designer og kunstner, skriver Hareide i det offentlige innlegget.

Hariede skriver han møtte Behn flere ganger og at han viste en «sjelden varme, interesse og imøtekommenhet for andre mennesker».

– Han var en som så alle han møtte. Det stikker djupt i meg at Ari Behn nå er borte. Han var like gammel som meg – og jeg tenker på alt han kunne gitt fremover. Mine varmeste tanker går i kveld og i den krevende tiden fremover til nærmeste familie, venner og kongefamilien, avslutter Hareide.

– Jeg vil huske best dine gode gjerninger

Venstre-politiker Abid Rajaa minnes også Ari Behn i et innlegg lagt ut på Twitter sent onsdag kveld:

– Forferdelig trist. Våre tanker går til familie, nære og kjære. Jeg vil huske best dine gode gjerninger. Du betydde mye for mange svakere stilte i samfunnet, som da du ga erstatningspengene til fattighuset. Hvil i fred Ari Behn!

Også skribent, artist og sosiolog Kjetil Rolness minnes Ari Behn. Han skriver på Facebook at meldingen om at Behn er død er vanskelig å fatte, og at han minnes ham som en sjeldent levende person som var helt umulig å ikke bli sjarmert av.

– Det er faen meg tristere enn faen. Og vanskelig å fatte. Fordi han var så sjeldent levende som person, skriver han på Facebook.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 25.12.19 kl. 22:48 Oppdatert: 26.12.19 kl. 02:11

