SOMMERFERIE: Maria Mena og kjæresten Morten Kleppa har fartet rundt i Norge i sommer, og blant annet spilt kubb i Lyngdal. Foto: Privat

Se blinkskuddene fra kjendisenes norgesferie

Sørlandsidyll, skiftende vær og aktivisering. VG har tatt en prat med kjendisene om hvordan de tilbringer årets sommerferie. Se deres feriebilder i saken.

Coronapandemien har satt en stopper for mange nordmenns reiseplaner. Fra 15. juli endret regjeringen reiserådene for land i Europa med tilfredsstillende smittenivå.

Mange velger likevel å legge årets sommerferie til Norge, dette gjelder også kjendisene. Blant dem er artist Maria Mena (34).

– Jeg er en av dem som ikke er så innmari glad i å reise til utlandet når jeg først har fri. Kanskje fordi jeg reiser så mye med jobb. Og ferie er litt stress synes jeg, men i år har jeg klart kunststykket det er å finne roen. Den var på en grå hjørnesofa hjemme hos en snill svigermor gitt, sier Mena til VG.

Mena har dokumentert deler av sin norgesferie på Instagram. Blant annet har hun delt et bilde av seg selv og kjæresten som spiller kubb i Lyngdal.

Mena sier at hun og kjæresten har fartet litt rundt i sommer, først til Valdres, så Bergen, så til svigers i Sandnes.

– Så fikk vi oppleve min gode venn Jon Niklas Rønning og Ole Paus på scenen i Grimstad. Det har vært skiftende vær, men med rause venner som disker opp på ulike hytter så har det ikke spilt noen rolle om det har regnet litt.

Ferien bruker Mena til å lade opp batteriene før høsten står for tur.

– Jeg har nettopp gitt ut min andre singel og til høsten kommer en plate. Og så er det mye annet å glede seg til, men det er litt hemmelig enn så lenge, sier hun lurt.

Sørlandsidyll

Radioprofilen Niklas Baarli (31), som for øvrig blir kollega med Dorthe Skappel til høsten, nyter sommerferien på Sørlandet sammen med kjæresten.

– Vi skulle egentlig til Spania i år, men avlyste fordi vi var nervøse for at det skulle bli «rødt», så der hadde vi jo flaks, sier han og viser til at Folkehelseinstituttets beskjed om at det kan bli karanteneplikt for nordmenn som reiser dit dersom tallene fortsetter å øke.

Baarli legger til at de har vært på Ågerøya, mellom Lillesand og Kristiansand, en liten uke.

– Nå er vi i Stavern, før vi stikker på Jeløyafestivalen i Moss til helgen. Norgesferie er ålreit, men juli leverer ikke varene på værfronten og jeg er ikke av «det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær» typen. Så litt skuffende er 2020, som på alle andre arenaer, sier han.

Også statsminister Erna Solberg nyter årets sommerferie i Norge.

«Norgesferie» Vakre Stryn, vi har gått til Briksdalsbreen, og tatt Skyliften i Loen,» skriver hun på Instagram hvor hun også deler bilder.

Gunhild Stordalen og Aksel Lund Svindal har begge hatt en aktivt ferie i Loen, hvor det ble en klatretur på sistnevnte.

Samboerparet Ronny Brede Aase og Tuva Fellman har i sommer vært aktuelle med «Sommerbilen» på NRK. De venter barn til høsten, og sommeren tilbringes på Vestlandet, med både togtur med Flåmsbanen og besøk på Hjortegarden i Førde.

Brede Aase har også delt et bilde av de to på toppen av fjellet Hoven i Loen, og påpeker hvilket «herlig vestlandsvær» det er.

Programleder Katarina Flatland tilbringer også sommeren gravid.

Hun og mannen Harald Meling Dobloug venter sitt første barn sammen, og sommeren tilbringes blant annet på hytta med møbelbeising, som ektemannen har knipset bilder av.

Prinsesse Märtha Louise har delt et bilde av seg selv i solnedgang. Der har blant annet kjæresten Durek Verrett kommentert at han savner henne.

Influencer Kristin Gjelsvik har foreviget et øyeblikk med sønnen Falk (1), og skriver at dette er hennes favorittsommer hittil.

Se flere av kjendisenes feriebilder her:

Influencer Anniken Jørgensen, kjent som Annijor, skriver på Instagram at hun nettopp har skrevet sin andre bok. Hun har delt bilder fra sin hjemmeferie, både i Oslo og Bragernes.

Rapperen Isah deler bilde på Instagram fra sin bursdagshelg. Sommeren er ikke bare rolig for han, forrige helg var han også dagens overraskelse under VG-lista.

Skuespiller Pia Tjelta ønsker god sommer på Instagram, hvor hun også røper at hun setter snuten mot Sørlandet.

Youtuber Hanna-Martine, som også er kjent for sin deltagelse i fjorårets «Farmen kjendis» skriver på Instagram at hun er hjemme i Norge, men drømmer seg bort til Bali.

Blant årets «Farmen kjendis» deltagere er Lasse Matberg, som har delt flere bilder fra Stavanger, blant annet etter et forfriskende bad i kjent «Viking-stil», på sin populære Instagram-profil.

Youtuber Jennie Sofie nyter morgenkaffen i beroligende omgivelser mellom fjord og fjell.

Publisert: 23.07.20 kl. 08:10

