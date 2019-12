VINNER: Erik Rotihaug vinner Farmen - her fra finalefesten søndag kveld. Foto: Solberg, Trond

Erik Rotihaug kunne juble for «Farmen»-seier: – Helt tydelig at TV 2 har tatt grep

NORDFJORDEID (VG) Fjorårets påstander om finalejuks har fått konsekvenser, mener en jublende glad «Farmen»-vinner. – Det var veldig strengt, sier han.

For mindre enn 10 minutter siden

Høstens «Farmen» er over, og søndag kveld ble det klart at det er Erik Rotihaug (24) fra Nordfjordeid som kan strekke armene i været etter å ha slått Ingebjørg Monique Haram (31) i den store finalen.

– Det er en helt fantastisk følelse. Det er ekstremt deilig å tenke på at alt jeg har gjort og vært med på har en innvirkning på at jeg kom så langt som jeg gjorde, sier en jublende glad Rotihaug da VG var og besøkte ham på hjemplassen hans tidligere denne uka.

Se intervju med Ingebjørg som måtte nøye seg med andreplassen her:

Der var også moren Ann Kristin Haugen (52) og faren Ole Martin Rotihaug (55) til stede.

– Skjønte at det kunne gå greit

– Da jeg så første den første episoden tenkte jeg «Nei, faen». Han gikk hardt ut og var veldig kjepphøy. Men det kom seg etter hvert, selv om jeg merket at han var nervøs i starten, forteller mamma Ann Kristin.

– Han har vært helt lik seg. Jeg er mektig imponert og veldig stolt, tilføyer pappa Ole Martin.

Søndag kveld er «Farmen»-deltagerne samlet for å feire vinneren på et utested i Oslo. Se video fra festen her:

– Tenkte du fra dag én at dette skulle du vinne dette, Erik?

– Da jeg så de andre deltagerne skjønte jeg at det skulle kunne gå. Ikke at det skulle bli enkelt, men at det skulle kunne gå greit. Det var Agna jeg var mest redd for, forteller vinneren med et smil.

Den tapende finalisten, Ingebjørg Monique Haram, tok tapet med fatning.

– Jeg var egentlig glad for å ha kommet så langt som jeg gjorde, og var samtidig veldig klar for å komme hjem til sønnen min. Det var bare han som var i tankene mine den siste dagen, så jeg gråt og gråt hele tiden, sier hun.

HYLLET: Erik Rotihaug gikk helt til topps i «Farmen», og ble etterpå hyllet av de andre deltagerne. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Ikke mulig å jukse

For nøyaktig ett år siden oppsto det som skulle vise seg å bli tidenes drama i «Farmen»-sammenheng. Den gang beskyldte nemlig den tapende finalisten, Kjetil Nørstebø, vinneren Tonje Frøystad Garvik, for å jukse seg til seier.

Dette ved å få servert spørsmålene i forkant av noen i produksjonen, mente han, selv om påstandene aldri ble dokumentert og TV 2 avviste påstandene.

Årets vinner mener det er tydelig at TV 2 og produksjonsselskapet Strix har lært av mediesirkuset som oppsto i kjølvannet av fjorårets finale.

HJEMME IGJEN: Først for én måned siden fortalte Erik moren Ann Kristin Haugen og faren Ole Martin Rotihaug at han vant «Farmen». Foreldrene er naturlig nok svært stolte av sønnen sin. Foto: Mattis Sandblad

les også Dagbladet avslørte «Farmen»-vinneren

– Jeg vet ikke hva som skjedde eller ikke i fjor, men i år har det overhodet ikke vært mulig å jukse i finalen. Det virket som at de var ekstra beskyttende, det var utrolig strengt.

GODE VENNER: «Farmen»-vinnerens «samboer», hunden Marco, ser ut til å være glad for at Erik er hjemme igjen i Norfjordeid. Foto: Mattis Sandblad

– Så du tror TV 2 har tatt grep etter fjoråret?

– Ja, det er helt tydelig at de har tatt grep. Folk i produksjonen sa det til oss flere ganger og, at det i år ikke skal oppstå spekulasjoner i ettertid.

24-åringen legger ikke skjul på at det var mye som surret gjennom hodet da han sto på finaleplassen sammen med Haram.

– Jeg merket at jeg var veldig sliten psykisk. Ingebjørg sov natten før finalen mens jeg satt oppe og leste gårdsboka. Det var nok ikke det smarteste jeg har gjort. Jeg tenkte at jeg ikke skulle bruke opp tiden på å ligge å sove, jeg ville bare pugge. Finalen varte i åtte eller ni timer tror jeg, og med bind for øynene og klassisk musikk på ørene er det klart man blir sliten.

les også «Farmen»-Agna om de voldsomme lammelsene: – Ikke klar over hvordan jeg så ut

– Sov du ingenting?

– Nei, det var minimalt. Jeg hadde sagt til meg selv at dette skulle jeg klare, og da skulle ikke den siste natten ødelegge noe som helst.

– Helt ødelagt

Tidligere søndag kunne VG avsløre at begge finalistene reagerte kraftig på at enkelte av de tidligere deltagerne ankom gården fulle dagen før finalen - da de kom i middag for å stille spørsmål til de to som fortsatt kunne vinne programmet.

les også Ravende fulle «Farmen»-deltagere skapte opprør på gården: – Jeg var sjokkert

STILLE FØR STOMEN: Smilene satt løst for både Ingebjørg og Erik før søndagens «Farmen»-finale. Litt senere ble det straks mer alvorlig når alvoret begynte. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Psykisk sett gikk nok det verst utover Ingebjørg. Jeg merket at hun ble helt ødelagt av det. Hun turte ikke ligge alene siste natten, så vi satt lenge foran peisen den kvelden, forteller Erik.

Det bekrefter også Ingebjørg til VG.











Finalefesten for Farmen 2019.

Psykologen var bekymret

24-åringen som er oppvokst, og fortsatt bor, i Nordfjordeid i Eid kommune, har hele veien vært skråsikker på at han skulle vinne «Farmen».

les også Her gifter «Farmen»-Vibecke seg med mannen på en golfbane i Florida

– «Farmen»-psykologen var virkelig redd for den fallhøyden jeg kunne oppleve om jeg ikke skulle vinne. Jeg skulle jo bare vinne, så hun var glad for at jeg klarte det - og redd for hvordan jeg skulle reagere om det ikke gikk.

– Hvordan hadde du reagert da?

– Nei, jeg vet da svarte. Jeg tror kanskje ikke jeg ville reist fra gården, ha ha. Jeg ville nok fått meg en knekk.

les også Mathias Scott Pascual ute av «Farmen»: Brøt hemmelig avtale og sendte kompisen hjem

Det tror også mamma, Ann Kristin, som fikk vite om sønnens «triumf» først for én måned siden.

Fikk lapp av Agna

– Ville du gjort som Kjetil i fjor, og rømt finaleplassen om du hadde tapt?

– Du, det der sto ikke engang i tankene mine. Jeg skulle ikke tape, og jeg har jo sagt at jeg ikke skal bli slått ut av en eneste østlending. Og her sitter jeg.

Kvelden før finalen, da de tidligere deltagerne kom på besøk, overleverte semifinaletaper Agna Hollekve (47), et lite notat til sin gode venn, avslører Erik.

TRIVES PÅ BYGDA: Selv om Erik Rotihaug koste seg på «Farmen», synes han det var godt å komme seg hjem til hjembygda. Foto: Mattis Sandblad

– Det var snakk om notater fra gårdsboka. Hun hadde gjemt dem under senga si, og sa det høyt til meg og Ingebjørg. Ingebjørg skulle på do, og jeg så at hun skrådde rett inn på rommet til Agna. Jeg sprang inn, men da hadde hun allerede rukket å ta dem.

Så:

– Jeg prøvde å ransake henne og alt. Hun skulle faen ikke få de notatene. Jeg lette og lette og til slutt fant jeg dem bak kommoden til Ingebjørg. Jeg vet ikke om hun hadde fått lest dem, hun mente i hvert fall at jeg burde dele det med henne. Men det «kan du faen bare glemme», sa jeg, sier han lattermildt.

les også Skuffet Jens: – Føler jeg er klippet bort fra «Farmen»

– Fikk du bruk for notatene?

– Nei, overhodet ikke. Vi fikk jo ikke et eneste spørsmål fra gårdsboka i finalen.

Anklaget for telefonjuks

Denne høsten har flere deltagere innrømmet å ha jukset seg til fordeler inne på «Farmen»- og «Torpet»-gården. Noen har fortalt at de har hatt med seg en telefon inn i produksjonen, mens andre snek med seg mat. Ingebjørg Monique Haram har også sagt at hun rodde til en hytte for å låne en telefon.

les også «Farmen»-deltager bekrefter juks i «Torpet»: – Helt tragisk

Aller mest alvorlig er kanskje det som skjedde på «Torpet» like før finalen, da én av sidene i heftet der kampgrenene sto oppført skal ha blitt revet ut, slik at Marte Flobergseter (22) ikke visste at hun kunne velge grenen «saging».

Nå kommer det frem at også «Farmen»-vinneren har blitt anklaget for å jukse.

– Én dag, i uke åtte var det vel, kom plutselig produksjonen inn og sa at de hadde hørt rykter om at jeg hadde med meg en telefon. Det var liksom «sanne rykter», og jeg fikk beskjed om å legge fra meg den telefonen oppe ved porten. Om ikke skulle de komme og sjekke alle tingene mine, forteller han.

les også Marte Flobergseter er ute av «Farmen»: – Jeg ble forbannet og var helt knust

Han hadde ikke med seg en telefon, fastslår han.

– Hvorfor i alle dager skulle jeg ha telefon? Jeg var den eneste der inne som ikke hadde hjemlengsel. De mente at jeg visstnok kjente noen i området, slik at vi fikk øl hver lørdag. Det hang ikke på greip, ett sted måtte vi jo i så fall ha gjemt tomgodset.

– Hvordan tok du disse beskyldningene?

– Jeg lo av hele greia og kunne bare ikke ta det seriøst. Det var veldig spesielt.

SMILTE BREDT: Erik poserte velvillig foran sin nye bil etter å ha vunnet «Farmen». Foto: Alex Iversen, TV 2

Har aldri hatt «skikkelig» kjæreste

Denne høsten har «Farmen»-vinneren fått vise seg fram på TV tre ganger i uka i 11 uker. Det har ført til, ifølge ham selv, godt over tusen meldinger fra ukjente. Ikke dagligdags for en bygdegutt som fortsatt ikke har opplevd å leve hundre prosent i et parforhold.

– Jeg har vært i noen forhold, men har ikke hatt skikkelig kjæreste i den forstand, nei.

– Savner du en kjæreste?

– Tja, jeg er jo 24 år, og det er vel snart på tide å få seg en kjæreste. Jeg har vært på Tinder og slikt, og nå mens jeg har vært på TV blir det som oftest «match».

les også Sjokkerende bilder viser «Farmen»-kjendisenes fyllefest - TV 2 visste ikke at de fantes

– Du får «match» på alt?

– Ja, for det meste. Men jeg prøver å ta det litt rolig, sier Erik.

Rotihaug fikk med seg en hytte og en bil etter å ha vunnet «Farmen». Han har ikke bestemt seg for hva han skal gjøre med premien.

– I disse ukene har jeg egentlig bare prøvd å komme meg til hektene igjen. Jeg får se hva jeg gjør, for jeg har jo lyst til å bygge den hytta og å beholde bilen, sier «Farmen»-vinneren.

Publisert: 08.12.19 kl. 22:07

Mer om