Siri Kristiansen om det «hemmelige» bryllupet: – Jeg sa at han ikke trengte å fri

Det ble noen hektiske dager for den «Skal vi danse»-klare TV-profilen (42), som i sommer giftet seg med mannen Espen dagen etter at de forlovet seg.

Mandag slapp TV 2 deltagerne i høstens «Skal vi danse», og en av dem som skal svinge seg på parketten denne gang er radio- og TV-profil Siri Kristiansen, som sist var å se i «Kompani Lauritzen» – også det på TV 2 – i vår.

– For meg er dette en mye større utfordring enn «Kompani Lauritzen», forteller Kristiansen til VG.

Det begrunner 42-åringen i at «Kompani Lauritzen»-produksjonen la opp til at deltagerne ofte fikk kjenne på frykt, men at «redselen» sjelden varte lenge.

– Det var ikke flaut om man ikke turte å kaste baklengs ned fra et stupetårn fire meter over vannet. Men om man ikke skulle klare å være feminin eller elegant og grasiøs som for veldig mange sikkert er helt naturlig ... Om jeg ikke klarer komme meg dit, vil det være vanskeligere for meg å vise verden. Men planen er å klare det, sier hun.

FRA MILITÆRET TIL DANSEGULVET: Siri Kristiansen var én av mange kjendiser som utgjorde «Kompani Lauritzen» på TV 2 i vår. Foto: Matti Bernitz Pedersen / TV 2

Fortsatt har nemlig Kristiansen et indre håp om at hun skal få oppleve å være «prinsesse for en dag».

– Den drømmen lever fortsatt, for jeg har aldri hatt følelsen av å være prinsessen i rommet. Muligheten til å bli slengt bortover gulvet i fin kjole ... Om jeg klarer det på den måten jeg ser det for meg i hodet mitt, er det en følelse jeg aldri har hatt. Det må være helt euforisk.

Det har vært litt av en sommer for «Skal vi danse»-deltageren. I juni ble det kjent at hun har giftet seg med mannen Espen Bjursted (50). På sin egen Instagram kunne TV-profilen melde at paret giftet seg dagen etter at de inngikk forlovelsen.

– Det gikk fort, Siri?

– Ha ha, ja, det gikk fort. Men nå var det sånn at vi bestemte oss for å gifte oss før vi forlovet oss. Jeg sa opprinnelig at han ikke trengte å fri, for vi hadde bestilt time hos ordføreren uansett. Det var på en måte ikke så farlig med det frieriet, men i siste time kom det likevel. Det var fint, men akkurat det var egentlig mest gøy.

Selve festen ble noe begrenset, med tanke på den pågående coronapandemien.

– Det var begrenset med mennesker, og vi hadde god avstand mellom bordene under middagen etc. Vi tok de forholdsreglene som gjaldt på det tidspunktet. Men vi hadde veldig flaks, for dagen etter var bryllup og corona to ord som ikke passet sammen lenger. Helgen etter kunne vi nok ikke gjennomført det, erkjenner hun.

– Hvordan er livet som nygift?

– Jeg merker at vi har giftet oss, at det er litt mer sommerfugler i lufta. Bare det å kunne si «mannen min» uten å måtte forklare at han egentlig ikke er «mannen min» i den forstand, det føles veldig veldig fint.

Paret har to barn, en gutt på 10 og en jente på 8 år. Ifølge Siri Kristiansen er barna noe delt i synet på at mamma nå blir å se på danseparketten som lørdagsunderholdning.

– Gutt snart 11 synes det er skikkelig pinlig. Men det er pinlig med et lite smil i munnviken. Jeg har sagt at han ikke trenger å se på, men det skal han i hvert fall gjøre – for å le av moren sin. Men nå begynner han å synes det er flaut at jeg i det hele tatt eksisterer, sier hun med et smil.

– Og jente 8?

– Hun synes det er helt fantastisk. Jeg tror hun tror at det er hun som skal delta, så jeg må nok skuffe henne litt etter hvert, medgir Kristiansen, som har fått Tarje Svalastog som partner i «Skal vi danse».

