10 ÅR: Rune Søgaard og Carola Häggkvist var gift fra 1990 til 2000. Her er de i 1997. Foto: JONAS LEMBERG

Innrømmer å ha drept Carolas katt: – Jeg skjøt den katten

– Jeg angret utrolig mye, sier Runar Søgaard om å ha drept katten til ekskona.

Oppdatert nå nettopp

I podkasten «Bathina – en podcast», innrømmer omsider Runar Søgaard å ha skutt og drept katten til ekskona Carola Häggkvist. Det skriver Aftonbladet.

Påstanden skal Häggkvist ha kommet med i 2011.

– Det var verre for meg da han skjøt min katt, men han likte den ikke så godt, sa hun da til Metro.

Ifølge Aftonbladet har Søgaard aldri bekreftet eller avkreftet anklagen, før han nå innrømmer å ha skutt katten.

– Jeg skjøt den katten og jeg angret utrolig mye, sier han i podkasten.

Gir ut bok

Aftonbladet har forsøkt å få en kommentar fra Sørgaard om skytingen. Han ønsker ikke å kommentere og viser til at han slipper bok til høsten hvor han skriver om det meste.

Det ti år lange ekteskapet mellom Søgaard og Häggkvist har fått mye oppmerksomhet i mediene, blant annet for at Søgaard skjøt et rådyr fra soveromsvinduet deres i 1996.

De har begge uttalt seg i etterkant med ulike versjoner av hva som skjedde mellom dem da det ble slutt i 2000.

Lest? Carolas versjon om bruddet

Lest? Runar Søgaard mener Carola lyver om bruddet

I et intervju med VG fra juni om den kommende boken, sier Søgaard at han skal fortelle den ukjente sannheten om bruddet, også med sin andre kone Jessica Karlson.

Forlaget Vigmostad & Bjørke opplyste da at de har sendt passasjene som omhandler ekskonene til gjennomlesning.

Publisert: 29.08.20 kl. 21:33 Oppdatert: 29.08.20 kl. 21:49

Les også

Mer om Carola Häggkvist

Fra andre aviser