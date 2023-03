Helt konge!

Molly Fiskebolle med

Sol, ski og pølse i lompe. Søndag var kongefamilien med på skifesten i Kollen.

Gjennom helgen har det vært full fest og store folkemengder i Holmenkollen.

Enkelte har møtt for å få et glimt at skiutøverne, andre for å nyte stemningen og kanskje en slant alkohol.

Søndag formiddag var det duket for historisk femmil, og Raw Air Verdenscup i hopp for kvinner.

Det var en begivenhet heller ikke kongefamilien kunne gå glipp av.

Kongeparet, kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra hadde alle tatt turen. Og ikke minst var kronprinsparets hund, Molly Fiskebolle, med.

Prinsesse Astrid, fru Ferner, kunne også glimte til med sin tilstedeværelse. For anledningen hadde hun kledd seg i rødt.

Kongefamilien har god tradisjon for å være med på den årlige skifesten.

Intet unntak var det altså i år.

Kongefamilien fikk oppleve norsk seier både på femmil og i kombinert for kvinner og menn.

Da er det vanskelig å ikke trekke på smilebåndet.

Mellom slagene passet også prinsessen på å få i seg en matbit.

På menyen sto pølse i lompe.

Holmenkollen-helgen ble avsluttet i Holmenkollbakken hvor Ema Klinec sikret slovensk seier under kvinnenes, mens Anna Odine Strøm hoppet seg til tredjeplass.

Det var en begivenhet kronprinsesse Mette-Marit og dronning Sonja fulgte ivrig med på.

Og etter en lang dag med kanskje mange inntrykk, var Molly Fiskebolle klar for å komme seg hjem igjen.