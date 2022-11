OMTALES I TOSPANN: Kyrre Gørvell-Dahll og Victoria Karlskås Andersen, kjent under artistnavnene Kygo og Victoria Nadine.

Victoria Nadine bekrefter forhold med Kygo

I et radioprogram sier Victoria Nadine (23) at hun ble sjekket opp på Instagram av superstjernen Kygo (31).

I et intervju med NRJ, som er publisert på Rød Løper, spør programleder om det er riktig at Kygo er Nadines nye kjæreste.

– Ja, han kaller seg vel det ja, svarer hun.

Nadine forteller at hun var i Bergen med sine besteforeldre, og at Kygo i den forbindelse «slidet» inn i hennes innboks på Instagram.

– Ble du invitert over til det svære huset, spør programlederen.

– Ikke med det første nei, han var ikke hjemme, også var det veldig unaturlig å være sånn «halla kom hjem», sier hun og ler.

Hun forteller at han tok kontakt på en veldig naturlig måte, og at meldingen ikke bar preg at han prøvde seg på henne.

– Det var ikke noe sånn «kom til meg».

Paret har blitt omtalt som «det nye superparet» av Se og Hør fra før de selv hadde kommentert offentlig at de er et par.

VG har tidligere skrevet at Victoria var i Las Vegas med Kygo.

Da sa pressekontakten at «hun har det veldig fint».

Forrige uke delte hun også et kyssebilde med ham.

Bildet Nadine delte forrige uke ser ut til å være tatt i New York, der Kygo hadde konsert for over tre uker siden.

Kygo la senere ut bildet på Instastory, og kommenterer innlegget med en hjerte-emoji.

Kyrre Gørvell-Dahll, kjent under artistnavnet Kygo, er en av Norges største artister.

Han solgte ut konserten i Madison Square Garden i New York som var 6. oktober – en arena som har plass til 20.000 publikummere og er en av verdens mest kjente konsertarenaer.

Victoria Nadine heter egentlig Victoria Karlskås Andersen. Hun er fra Skien, har adresse registrert i Oslo og ble først kjent via «Idol» i 2016, hvor hun kom på fjerdeplass – sceneskrekk til tross.

Tidligere var hun kjæreste med «Funkyfam»-medlem Silas Massa Vasstrand.

Bruddet mellom de to ga Victoria musikalsk uttelling, i form av sangen «Be Okay».

Victoria Nadine er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.