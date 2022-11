Durek Verrett i Los Angeles i mars.

Durek Verrett besøkte Elvebakken videregående skole til «filosofisk hjørne»

Prinsesse Märtha Louises forlovede Durek Verrett besøkte denne uken Elvebakken videregående skole, hvor han - ifølge ham selv - snakket med elevene om sjamanisme og spiritualitet.

– Det stemmer at han var innom her. Han var invitert av noen elever og lærere, fordi vi har noe vi kaller «filosofisk hjørne» i det utdanningsprogrammet som heter Kunst, design og arkitektur.

Det skriver assisterende rektor på Elvebakken videregående skole, Espen Rueness, i en e-post til VG.

– Dit inviteres forskjellige mennesker med forskjellige synspunkter, hvor elevene kan lære og stille spørsmål til dem, skriver Rueness om arrangementet.

Vel 60 elever deltar ifølge ham på studieprogrammet. Tidsrammen for «filosofisk hjørne» er 60 minutter.

– Det er noe nytt vi har begynt med å sette av tid til sånne «inspirasjonsforedrag».

Elvebakken videregående skole i Grünerløkka bydel i Oslo.

Rueness skriver at arrangementet er lærer- og elevstyrt, hvor elevene foreslår folk de har lyst til å høre komme og snakke. Hvem som inviteres er ikke noe skoleledelsen blander seg opp i, skriver han.

– Det er elever og lærere som gjør den vurderingen. I sånne fag er det viktig å hente inspirasjon for forskjellig måter å tenke på, og også høre kontroversielle personer som man kanskje kan si han er.

Det filosofiske hjørnet er ifølge Rueness ikke noe gjestene får betalt for å delta på.

– Jeg har vært fall ikke fått noen forespørsel om det. Dette er som sagt snakk om en lærer- og elevstyrt greie, der man kommer pro bono, kan du si da.

Prinsesse Alexandra er elev

Prinsesse Ingrid Alexandra har vært elev ved Elvebakken videregående siden 2020. Rueness avviser at det har noe med besøket til Verett å gjøre.

– Prinsesse Ingrid Alexandra har ingenting med det at han kom å gjøre, nei. Hun går studiespesialiserende og ikke det utdanningsprogrammet.

Han tror heller ikke at prinsessen deltok på arrangementet.

– Nei, jeg tar for gitt at hun ikke var der. Hun går som sagt ikke det utdanningsprogrammet.

Prins Sverre Magnus er også elev ved skolen, hvor han går linjen Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM).

Verrett roser elevene

Durek Verrett forteller i en talemelding til VG at han snakket med elevene om sjamanisme og dens historie, og hvordan han selv ble sjaman.

Han sier også at de snakket om stresshåndtering og press på skolen, og hvordan noen mennesker er mer empatiske og andre mer analytiske. De gjorde også det han kaller «demonstrasjoner av energi».

– Elevene stilte mange spørsmål om alt fra spiritualitet og sjamanisme, til hvordan forstå ulike ting de går gjennom som studenter.

Durek Verrett under et intervju med VG i London i 2019.

Han beskriver besøket på Elvebakken som veldig fint, og roser elevene får spørsmålene han fikk under foredraget.

– Det var et veldig fint besøk og jeg likte skolen veldig godt. Disse elevene er veldig smarte, spørsmålene de stilte var like utdannede som spørsmål jeg ville fått fra høyskolestudenter i USA, sier han.

Verrett forteller at han etter besøket på Elvebakken, også har fått henvendelser fra elever på en annen videregående skole i Oslo.

– Vi får se hva som skjer, sier han.

Rueness skriver at timen følges opp med kritisk refleksjon i etterkant, i kontekst med læreplanen.

– Da kan man også tillate seg å ha kontroversielle personer for det er en lærer- og elevstyrt ramme.

– Vi evaluerer selvfølgelig prosjektet etter hvert, på slutten av året, og evaluerer om det har den ønskelige effekten.

Har fått sterk kritikk

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett fortalte i sommer at de er forlovet. De bekreftet forholdet i mai 2019.

Verrett har fått sterk kritikk for hans promoteringen av en medaljong han hevder hjalp ham med å bli frisk etter coronasykdom.I et intervju med TV 2 svarte Verrett på kritikken:

– Jeg bryr meg ikke. Mitt svar er at du ikke kjenner min verden. Det høres ut som at du er så innestengt i din boble at du ikke kan se noen andres kultur, perspektiv eller måte å leve livet på, sa Verrett.

Dette har fått konsekvenser også for Märtha Louise, ved at flere foreninger har avsluttet samarbeidet med henne.