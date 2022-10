HVEM DER? Musti gir ikke noe klart svar på annetalbumet «Ugbad».

Plateanmeldelse: Musti – «Ugbad»: Uforløst selvportrett

Norsk raphåp søker minneverdige låter.

To Spellemannpriser, P3 Gulls pris for beste nykommer, «Lindmo»-opptreden, Sondre Justad-samarbeid og Øya-konsert er bare noen av tingene Ugbad Mustafa «Musti» Yusuf Noor har oppnådd i løpet av sin fortsatt relativt korte karriere som rapper.

Enda viktigere er det imidlertid at 21-åringen fra Tøyen stikker seg ut som en troverdig formidler av ung norsk virkelighet, fra et perspektiv og med et talent vi ikke har vært bortskjemt med i den norske pop-offentligheten.

Der tittelen på det ofte svært lovende debutalbumet «Qoyskayga» (2020) betyr «min familie» på somalisk, har Musti kalt oppfølgeren opp etter seg selv.

Resultatet er et tekstunivers som i større grad zoomer inn på hovedpersonen, men som paradoksalt nok likevel oppleves mer generelt og mindre originalt enn tidligere høydepunkter som «Lion King» og «Gro Harlem Brundtland».

Hovedproblemet med «Ugbad» er imidlertid av musikalsk karakter: Minst fem av disse syv låtene – nok en gang produsert av duoen Kastel – mangler lekenheten og overskuddet som preger de sterkeste øyeblikkene i Musti-katalogen.

Kun fløytedrevne «Crux» bryter ut av den mollsvøpte, sakteflytende monotonien, og på «Ugbad fyfaen» går det riktig galt – et mylder av Musti-relaterte lydklipp fra prisutdelinger og TV-sendinger får motsatt effekt av det som trolig har vært intensjonen. Det kan ikke gjentas ofte nok: Show, don’t tell.

Det er fortsatt grunn til å forvente store ting fra Musti. I denne omgang blir det for smått og ordinært.

BESTE LÅT: «Crux»