PÅ FARTEN: Sjaman Durek Verrett har besøkt elever på to videregående skoler i Oslo tidligere i november. Bildet er tatt mens han setter seg inn i forloveden prinsesse Märtha Louises bil på parkeringen på Gardermoen ved en tidligere anledning.

Durek Verrett viste frem medaljong på skole – Forbrukertilsynet vurderer sak

Durek Verrett viste frem en av sine omstridte medaljonger da han snakket foran elever på Nydalen videregående. Nå vurderer Forbrukertilsynet å opprette tilsynssak.

Medaljongen selges for drøye 2200 kroner og skal ifølge Durek Verrett ha en legende effekt.

– Etter all omtalen som har vært rundt dette produktet er det overraskende å høre fremstillingen av hva som skal ha skjedd her. Det er også klart at næringsdrivende skal være forsiktige med å markedsføre seg i arenaer der barn (under 18 år) oppholder seg, som på skolen, skriver avdelingsdirektør Bente Øverli i Forbrukertilsynet i en e-post.

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som skal sikre at næringsdrivende følger markedsføringsloven og annen relevant lovgivning.

Øverli synes Durek Verretts aktivitet på norske skoler er verdt å se nærmere på.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Durek Verrett for en kommentar, men ikke lyktes med det.

– Elevene fikk holde den

Verrett påsto i sommer at medaljongen bidro til at han selv ble frisk fra coronasykdom etter at han ble smittet på norgesbesøk.

MEDALJONGEN: Den såkalte «SO» eller «Spirit Optimizer»-medaljongen som Durek Verrett promoterer. Navnet beskriver et produkt som skal kunne optimalisere det åndelige.

Da Durek Verrett besøkte Nydalen videregående skole torsdag 10. november, tok han frem en slik medaljong.

– På forespørsel av elevene ble den tatt frem og elevene fikk holde på den. Det ble ikke utført noen behandling, eller sagt noe om kurering av sykdommer. Og dette varte i noen få minutter på slutten, skriver rektor Linn Siri Jensen ved Nydalen videregående skole i en e-post til VG.

BEKREFTER FREMVISNING: Rektor Linn Siri Jensen ved Nydalen videregående skole i Oslo.

Verrett besøkte Elvebakken videregående skole uken før. VG har spurt rektor ved skolen, Camilla Haren Leirvik, om Verrett viste frem medaljongen for elever i 2. klasse i utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur. I en e-post svarer hun:

– Ingen kommentar.

Forbrukertilsynet vurderer sak

Avdelingsdirektør Bente Øverli i Forbrukertilsynet minner om at skoleeiere, altså ofte kommuner og fylkeskommuner, etter opplæringsloven har ansvar for at elevene ikke blir utsatt for reklame som er egnet til å skape et kommersielt press.

Øverli viser til reglene i markedsføringsloven kapittel fire som gjelder beskyttelse av barn og supplerer bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven.

– Det skal med andre ord mindre til før noe er i strid med markedsføringsloven når barn og unge er involvert, legger hun til.

TILSYNSDIREKTØR: Bente Øverli er avdelingsdirektør i Tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.

Videre skriver Øverli at Forbrukertilsynet vurderer å åpne tilsynssak.

– I vår prioritering om hvilke saker vi skal ta opp til behandling ser vi på hvor stor økonomisk, praktisk og sikkerhetsmessig betydning saken har for forbrukerne. I tillegg vil det særlige forbrukervernet barn og unge har stå sentralt i vurderingen av om vi skal åpne en tilsynssak, skriver hun.

– Vi vil nå på bakgrunn av opplysningene som har kommet frem vurdere å se nærmere på saken ut fra nettopp det særlige vernet barn og unge har i markedsføringsloven.

Hun nevner blant annet den store interessen i mediene rundt Verretts kommersielle virksomhet, salg av medaljonger og dennes påståtte effekt som noe av bakgrunnen for vurderingen.

Info Tilsynssak Når Forbrukertilsynet oppretter en tilsynssak betyr det at tilsynet registrerer en næringsdrivendes aktivitet i sakssystemene og undersøker om forbrukervernet som er etablert i lov blir overholdt.

På bakgrunn av klager eller eget tiltak kan Forbrukertilsynet starte saksbehandling mot en næringsdrivende.

Tilsynet vil da som regel tilskrive den næringsdrivende og vise til forbrukerutfordringene og lovbestemmelsene som er relevante for forholdet.

I de fleste sakene kommer tilsynet til enighet med den næringsdrivende med hensyn til innsettelse av loven fremover i tid.

I enkelte situasjoner kan det være snakk om bruk av økonomiske sanksjoner for allerede begåtte lovbrudd eller for å sikre at forholdet ikke gjentas.

(Kilde: Forbrukertilsynet) Vis mer

VISER FREM: I en video på Instagram uttalte Verrett at det blant annet var en medaljong som hjalp han til å bli frisk fra corona.

Medaljongen er en såkalt «Spirit Optimizer», og er en kolleksjon av Verretts håndlagede medaljonger.

– Det er så vidt VG kjenner til ikke påvist noen dokumenterbar effekt av medaljongen. Kan en visning på en skole bidra til å gi produktet legitimitet?

– På grunn av alder, mangel på erfaring og kritisk sans har barn ofte vanskeligere for blant annet å forstå hva markedsføring er og hva som er hensikten med markedsføringen. I tillegg kan barn ha vansker med å gjenkjenne markedsføring og skille denne fra annen På denne bakgrunn er barn gitt et særlig vern mot markedsføring i markedsføringsloven kapittel 4, svarer Øverli.

Hun legger til at reglene i loven skal tolkes strengere når reklame er rettet mot barn og unge.

I sjaman Durek Verretts fremvisning av medaljongen på Nydalen videregående skole, var alle elevene som deltok over 18 år, ifølge rektor Linn Siri Jensen.