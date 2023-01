«GAMING-VILLA»: Denne villaen har kostet NRK over 30 millioner. Villaen ble kjøpt for 16 millioner.

NRKs gaminghus har snitt på 200 samtidige seere

Det siste året har statskanalen brukt millioner på å nå noen hundre ungdommer av gangen. – Handler om å teste og feile og justere, sier NRK.

NRKs gaminghus, LL35 skulle nå unge seere, med livestream av livet til gamere 24 timer i døgnet.

Et år senere er hverken seere eller teknologi på plass.

Til nettavisen Medier24 forteller NRK at prosjektet ved lansering hadde rundt 30–40 brukere, mens de nå til vanlig har et sted mellom 100 og 300 samtidige seere på livestreamen.

– Er 100–300 godt nok, spør Medier24 til statskanalen.

– Det er brukstimer som er primærmålet. Det vil være naturlige svingninger. Det handler om å teste og feile og justere. Slik vil det være i overskuelig fremtid. Det er derfor vi har brukstimer, svarer redaksjonssjef for underholdningsavdelingen i NRK, Eirik Sandberg Ingstad.

Grunnen til å måle på denne måten skal være at gaminghus-prosjektet er et «community»-prosjekt, forteller redaksjonssjefen.

Han opplyser til Medier24 at antall brukstimer på Twitch ligger på rundt 50.000, mens kanalen de siste to månedene har hatt henholdsvis 17.500 (januar) og 19.600 (desember) brukstimer.

Flest seere på Twitch

Livestreamen fra gaminghuset blir sendt på NRK TV i tillegg til live-strømmetjenesten «Twitch».

Størstedelen av seertallene til gamingprosjektet skal komme fra Twitch, ifølge redaksjonssjef Ingstad.

OVERVÅKES: E-sportsreporter Donya Jabari og reality-kjendis Pierre Louis er to av personene som har bodd i huset det siste året.

VG har tidligere skrevet om gaminghuset LL35, hvor tre profiler skal bo, leve og spille, mens alt streames 24 timer i døgnet. Boligen er på 200 kvadratmeter og ligger på Ljan i Nordstrand bydel i Oslo – en arkitekttegnet villa som NRK kjøpte for 16 millioner forrige sommer.

Selv har NRK omtalt prosjektet som «Gamingens svar på Big Brother». I fjor skrev VG om hvordan huset ble kritisert for fyll.

Vannskader på gaminghuset har kostet statskanalen over én million. Disse vannskadene har NRK den siste tiden vært i en rettssak om å få dekket av selger og forsikringsselskap.

Forsvarer pengebruken

I tillegg til å kjøpe boligen for over 16 millioner, skal tall Medier24 har fått tilgang til vise at NRK også har brukt 3,7 millioner på oppussing, og 7,4 millioner på teknologi. I tillegg har de brukt 3,3 millioner på oppføring av studio, og 1,2 millioner til utbedring av vannskader.

Til sammen har altså NRK brukt 32 millioner kroner på huset.

NRK har tidligere forsvart pengebruken på boligen til VG.

I huset tester NRK ny teknologi som de skal ta med seg inn i nye redaksjonslokaler de neste årene.

Ifølge Twitchtracker.com, som også Medier24 har hentet tall fra, ser januar-resultatene til gamingsprosjektet slik ut:

Minutter strømmet: 7384

Gjennomsnittlig antall seere: 142

Maks seere: 362

Timer sett: 17.478

Nye følgere: 457