Ellie Goulding i Norge: − Har et fjell for meg selv!

Torsdag kveld postet Ellie Goulding en video på Instagram fra en fjelltopp i Norge: – Jeg er i Norge, se så flott det er!

Popstjernen postet to bilder og en video fra toppen av et fjell torsdag kveld. På videoen beskriver hun hvor flott hun syns naturen er:

– Jeg er i Norge, og jeg har en fjelltopp helt for meg selv! Jeg er så glad nå. Så flott det er, og så stille, sier Goulding til kamera.

Den britiske artisten har blitt observert på Norgesferie flere ganger tidligere, og har en dragning mot det norske vinterlandskapet.

I 2017 var den millionselgende britiske artisten på skitur i Rondane, og i 2016 havnet popstjernen i en livstruende situasjon da hun gikk gjennom isen i Valdres.

VG er ikke kjent med grunnen til at popstjernen er i Norge denne gangen.

I MER KJENT STIL: Ellie Goulding på Jingle Bell Ball i London 4. desember 2016.

Den britiske artisten postet en rekke bilder fra norgesbesøket i 2016, tatt på Filefjell ved Vang i Valdres.

Med seg hadde hun sin faste fotograf Conor McDonnell. Via Instagram fortalte han at vinterferien deres tok en dramatisk vending, da de beveget seg over en frossen innsjø i en beltevogn.

«Dette bildet er fra da vi var i Norge et par uker tilbake. Det øyeblikket når du er i 25 minusgrader midt i ingenstedsland i Norge i bekmørket, beltevognen bryter gjennom isen midt på en innsjø og du må nødevakuere gjennom taket», skriver McDonnell.