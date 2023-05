Kjendisenes hyllest til Tina Turner

Musikklegenden Tina Turner gikk bort onsdag.

Tina Turner er blant verdens mest kjente artister, og har i løpet av sin karriere solgt over 200 millioner plater verden over. Hun skal også ha solgt flere konsertbilletter enn noen annen soloartist.

Etter at dødsfallet ble kjent onsdag kveld, har mange kjendiser over hele verden kommet med sin hyllest til 83-åringen.

TV-personlighet Piers Morgan skriver på Twitter:

– Simply, the best.

Morgan referer til sangen «The Best» av turner fra 1989.

Musikkmagasinet Rolling Stone skriver at verden har mistet en musikklegende og rollemodell.

Den kanadiske sangeren, Bryan Adams, sier han er takknemlig for all tiden de to brukte på turne i lag.

– Mine kondolanser til Erwin og Tinas familie. Jeg vil for alltid være takknemlig for tiden vi brukte sammen på turne, i studio og som venner. Takk for at du var en inspirasjon til millioner av personer rundt omkring i verden.

Norges stortingspresident Masud Gharahkhani er i sorg:

– Min favorittartist er død. Tina Turner, dama med bein i nesa og som har opplevd et tøft liv. Men hun inspirerte mange generasjoner med hennes musikk og energi.