Harry og Meghans talsperson ut mot påstand: − Avskyelig

Prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) er blitt beskyldt for å overdrive beskrivelsen av paparazzi-jakten i New York i forrige uke.

Det skapte store overskrifter da en talsperson for prinseparet 16. mai gikk ut og sa at Harry og Meghan hadde vært utsatt for en «nær katastrofal biljakt».

Men ikke alle har tillit til opplysningene om at «innpåslitne og aggressive» paparazzifotografer i over to timer skal ha forfulgt Harry, Meghan og Meghans mor, Doria Ragland (66).

– Med all respekt

På TikTok og andre sosiale medier har stilt seg kritiske og undrende til påstandene. Også flere TV-verter har brukt sendetid på å så tvil om skildringene.

Ikke bare beskyldes prinseparet for å overdramatisere, de anklages også for PR-stunt.

Det vil Harry og Meghans talsperson ha seg frabedt.

– Med all respekt, ingen som kjenner til hertugens familiehistorie (prins Harry har også tittel hertug av Sussex, red.anm.), kan anta at dette paret eller noen andre i deres krets vil gjøre PR-stunt av dette, sier den ikke navngitte talspersonen til New York Times.

– For å si det rett ut, jeg synes det er avskyelig, legger vedkommende til.

PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry i Manchester i september i fjor.

For øvrig har kilder i New York-politiet har uttalt til TMZ at Harry og Meghans beskrivelser er sterkt overdrevet.

Det som ble beskrevet som «nådeløs forfølgelse», skal ifølge talspersonen ha resultert i flere nestenulykker med andre bilister, gående, og to politibetjenter.

Når talspersonen viser til prinsens familiehistorie, sikter vedkommende til prins Harrys mor, Diana, som døde 31. august 1997 etter en bilulykke i Pont de l’Alma-tunnelen i Paris. Også hun hadde paparazzi på slep.

Får ikke bildene

New York Posts skrev at parets SUV ble forfulgt av 12 paparazzier og at de til sist måtte forlate sin egen bil og hoppe inn i en taxi.

Harry og Meghan har etter episoden krevd å få utlevert bildene fra den påståtte biljakten fra bildebyrået Backgrid, men Backgrid nekter.

Da kong Charles (74) og dronning Camilla (75) ble kronet tidligere denne måneden, var prins Harry til stede uten kone og barn – se VGTV: