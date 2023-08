Konsertanmeldelse: Marstein, Amfi: Svinser og flekser

Marstein gjør en skikkelig fleks på sin tredje Øya-konsert på rad.

VG External

– Jeg har vokst opp rett borti her, gjort dette i seks-syv år og nå føles det som om det er ingen vei tilbake, sier Jo Almaas Marstein før han går over i «Lorenzo». Det er etter at han har entret Øya-scenen til en hurtigversjon av åpningen til Orffs «Carmina Burana», og gått over i «La Bohemé».

Marstein er han i purunge Undergrunn som ser definitivt yngst ut. Og likevel han som bidrar med de mest voksne tekstene.

Eller, «voksne» blir feil. «Eldste» er mer riktig.

Cloud-rapen hans er et sammensurium av referanser som er nærmest støvete allerede på papiret. Et besynderlig oppheng i Italia og spesielt Firenzes mektige Medici-familie, den meksikanske kunstneren/feministikonet Frida Kahlo og det gamle navnet på Oslo. Samt de sedvanlige dop og fine dining-referansene som klikken hans også lefler med.

Sceneshowet inkluderer rød skinnsofa, rød telefonkiosk, altså en bokkiosk (ja, som en rekvisitt for «1877»), og et kritthvitt lerret som ber om å bli dekorert. Det skjer ikke før Marstein introduserer sitt nye forbilde, Jean-Jacques Rousseau, og leser høyt fra «Emile - eller om oppdragelse».

Han innrømmer selv at det er pretensiøst.

Og det burde altså ikke virke.

Men basert på responsen fra publikum, som består av imponerende mange ungdomsbånd, er fransk filosofi og italiensk kapitalisme blitt en mye mer sentral del av videregående pensum enn jeg var klar over.

De nye, enda ikke utgitte, låtene 20-åringen knytter til opplysningsfilosofen blir primært overdøvet av alle de virkelig voksne i publikum. De virker å være her for å kunne ha noe å fortelle om på kontoret i morgen. Selv om de går lenge før «Sommerhus» (obligatorisk introdusert med «Jeg vet at det ikke føles som sommer akkurat nå»).

Sånn sett får opplesningen av Rousseaus påstand om «all vår klokskap består av slaviske fordommer» en annen dybde enn Marstein muligens hadde tenkt.

Konsertens snubler seg litt sakte i gang («vi starter litt rolig og så tar vi det sakte sikkert opp til festens høydepunkt»). Akkurat slik hovedpersonen selv svinser sjarmerende og besynderlig keitete, og nærmest ramler rundt på scenen. Før han tar full kontroll som hypeman for en gjestende Jonas Benyoub. Selvsagt er «555» femte låt.

Senere FaceTimer han besteforeldrene sine for å gratulere dem med bursdagen med et tusen personers publikumskor som framfører «Hurra for deg» som gave. Og klarer å leverere en avsluttende triumf av sine beste låter etter det.

Og apropos best: På fjorårets Øya var det en del velfortjent murring om at Undergrunn var plassert på feil scene.

Når Marstein for tredje gang på rad er på festivalen er han flyttet opp til den nest største scenen. Det er vel ingen grunn til å tvile på at det blir en fjerde gang til neste år, med hele UG-klikken.

Det er, som han selv sier, ingen vei tilbake.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post