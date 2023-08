STOR KARRIERE: Frontfigur Robbie Robertson i «The Band» døde onsdag etter lengre tids sykdom. I tillegg til karrieren i «The Band» har Robertson skrevet filmmusikk til en rekke kritikerroste filmer og gitt ut flere soloalbum.

Robbie Robertson (80) fra The Band er død

Rockelegenden døde onsdag etter lengre tids sykdom, skriver Variety.

Robertson er kanskje mest kjent for sin rolle som gitarist og låtskriver i kanadiske «The Band», og står bak låter som «The Weight», «Up On Cripple Creek» og «The Night They Drove Old Dixie Down».

Ifølge managementet døde Robertson onsdag etter lang tids sykdom. Han ble 80 år gammel.

– Robbie hadde sine nærmeste rundt seg da han døde, blant dem kona Janet, ekskona Dominique og hennes kjæreste Nicholas, samt barna Alexandra, Sebastian, Delphine og hennes kjæreste Kenny.

Robertson hadde også fem barnebarn.

I CANNES: Filmregissør Martin Scorsese og Robbie Robertson sammen i Cannes under filmfestivalen i 1978 – da de skulle vise «Last Waltz», filmen fra «The Bands» siste konsert.

Gjennom sin karriere har han jobbet tett med blant annet Bob Dylan og den prisbelønte regissøren Martin Scorsese. Sammen sistnevnte hadde han nylig fullført sitt fjortende filmmusikk-prosjekt.

Etter at The Band ble oppløst i 1976, jobbet Robertsen med filmmusikk med Scorsese, blant annet for filmer som «Shutter Island», «The Wolf of Wall Street», «The Irishman» og «Flower Moon».

