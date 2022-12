HÅND I HÅND: Jennifer Garner (t.h.) og datteren Violet Affleck på vei inn i Det hvite hus torsdag.

Jennifer Garner tok med datteren på fest i Det hvite hus

Filmstjernen Jennifer Garner (50) og datteren Violet Affleck (17) var blant kjendisgjestene under statsmiddagen til president Joe Biden (80) torsdag.

Biden og kona Jill Biden (71) inviterte til høytidelig julemiddag i et festpyntet telt utenfor Det hvite hus. Anledningen var besøk av Frankrikes president Emmanuel Macron (44) og hans førstedame, Brigitte Macron (69).

På gjestelisten sto også en rekke kjendiser, deriblant Hollywood-skuespiller Jennifer Garner. Hun kom sammen med en av sine tre døtre, som hun har med eksmannen Ben Affleck (50).

Både mamma Garner og 17-år gamle Violet Affleck var iført sorte kjoler. Bildene viser for øvrig at Violet er svært lik sin berømte mor.

Det hører med til sjeldenhetene at Garner og Affleck viser frem døtrene i offentligheten.

GANSKE LIKE: Violet Garner og Jennifer Garner.

På plass var også artisten John Legend (43) og hans kone Chrissy Teigen (37).

Paret venter barn nummer tre, og Teigen hadde valgt en fotsid, rosa kjolekreasjon med god plass til den voksende magen.

Akkurat når hun har termin, er ikke kjent, men ifølge amerikanske medier er babyen ventet på nyåret.

HØYGRAVID: Chrissy Teigen og John Legend.

Jennifer Garner var ikke den eneste skuespilleren som tok med et av barna sine som følge for anledningen.

«Seinfeld»-stjernen Julia Louis-Dreyfus (61) hadde med seg sønnen Charlie Hall (25), som også er i ferd med å slå seg opp som skuespiller.

25-åringen figurerer blant annet i HBO-serien «The Sex Loves of College Girls».

Charlie er én av to sønner som Louis-Dreyfus har med ektemannen Brad Hall (64).

BLIDE: Julia Louis-Dreyfus og Charlie Hall.

Artisten Jon Batiste (36) kom sammen med kona Suleika Jaoua (34). Paret giftet seg i februar etter åtte år som kjærester.

Jaoua hadde da nettopp fått diagnosen leukemi, altså blodkreft, for andre gang, og de bestemte å gifte seg i all hast. Hun har siden vært gjennom en beinmargstransplantasjon.

Batiste var for øvrig mer enn bare gjest. Han sto i tillegg for den musikalske underholdningen for anledningen.

MED KONA: Jon Batiste og Suleika Jaoua.

Vogue-redaktør Anna Wintour (73) var også blant de inviterte. Hun ankom middagen sammen med sin mangeårige venn, filmregissør Baz Luhrmann (60).

Wintour bar som vanlig sine mørke solbriller, som er blitt ett av hennes varemerker – og som hun har forklart er nyttig når hun føler seg trøtt og sliten. Og når hun ønsker å skjerme seg litt.

– Da skjønner ikke folk hva du tenker på, uttalte hun til CNN i 2019.

VENNER: Baz Luhrmann og Anna Wintour.

Æresgjestene, det franske presidentparet, poserte smilende sammen med vertskapet.

Mens USAs førstedame var iført blå blonder fra topp til tå, gikk den franske presidentfruen for gråhvitt.

PRESIDENTPAR: Jill og Joe Biden (t.v.) med Emmanuel Macron og Brigitte Macron.

Selve middagen ble servert i et stort og stivpyntet telt utenfor Det hvite hus, men alle gjestene ble først tatt imot inne i presidentboligen.

Her sitter Grammy-belønnede Jon Batiste og trakterer flygelet under middagen:

SANG OG SPILTE: Jon Batiste.

MIDDAG: Sånn så det ut inne i det festpyntede teltet.

