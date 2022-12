Iselin og Catalin skal feire jul sammen: − Ekte kjærlighet

Iselin Guttormsen (35) og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (28) fant tonen under «Skal vi danse: All Stars». Nå sier Guttormsen at hun har «aldri hatt det så fint med et annet menneske før».

– Det kan ikke snakkes nok om, når man opplever det jeg per dags dato føler som ekte kjærlighet – og ikke bare den overfladiske kjærligheten, men kjærlighet for et annet menneske fra dypet, sånn langt inni hjerteroten, langt inni magen.

Det sier influencer Iselin Guttormsen til Ida Fladen i podkasten «Ida med hjertet i hånden». Hun snakker om sin tidligere dansepartner i to sesonger av «Skal vi danse», nemlig Catalin Andrei Mihu.

I høstens sesong av programmet ble det tydelig at de to hadde utviklet seg til å bli noe mer enn dansepartnere, men i podkasten forteller Guttormsen at de overhode ikke hadde følelser for hverandre i begynnelsen eller første gang hun var med i «Skal vi danse».

Hun forteller videre om da de to først ble ordentlig kjent med hverandre.

– Han er full av empati. Den gang da fikk jeg sånn «huh» – det er jo et sånt menneske som det her jeg har lyst til å dele resten av livet mitt med. Et menneske som jeg kan prate med, som lytter, som viser empati ... og da begynte det en prosess inni meg. Men det var ingen følelser for Catalin, ingenting, men han satt i gang en greie.

Da Guttormsen fikk være med i «Skal vi danse: All stars» og i tillegg fikk danse med sin gamle dansepartner, følte hun på en gjensynsglede. I podkasten forteller hun at det fortsatt bare var vennskap, helt til det plutselig sa «pof».

En trening ble hun opptatt av at Mihu skulle synes at hun var fin – men hun skjønte ikke helt hvorfor. Deretter utviklet relasjonen seg sakte, men sikkert.

– Jeg merket at det var et eller annet, og da måtte jeg begynne å prate med ham. Jeg var helt ærlig med ham.

Ifølge influenceren gjengjeldte Mihu følelsene.

DANSEPAR: Catalin Andrei Mihu og Iselin Guttormsen danset sammen i to sesonger av «Skal vi danse».

Fladen spør om de på det tidspunktet hadde kysset ennå.

– Nei, men det skjedde jo da. Det var helt sånn movie-opplegg. Det er veldig klisjé, og det er noe med det å bli forelsket i mennesket, i personligheten til et menneske, hjertet til et menneske og sjelen til et menneske, fremfor det ytre – det ytre er bare en kjempefin bonus. Og alt annet er en bonus, alt det seksuelle og sensuelle, alt det er bare en bonus i tillegg, oppå det menneske som jeg har blitt forelsket i.

Guttormsen vil ikke si noe om de er kjærester eller ikke på dette tidspunktet, men hun avslører at de skal feire julaften sammen – noe hun syns er veldig hyggelig.

– Vi har det ekstremt fint sammen. Jeg har aldri hatt det så fint med et annet menneske før.

Ida Fladen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.