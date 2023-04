DUKKET OPP: Prinsesse Märtha Louise på SKUP-scenen i Tønsberg. Her sammen med programleder, Mads A. Andersen

Prinsesse Märtha Louise: − Veldig hardt press

TØNSBERG (VG) Prinsessen dukket overraske opp på journalistkonferanse. Der snakket hun om presset hun har blitt utsatt for.

– Jeg tenkte det var fint å ha med en sånn liten fredsklut her, sier prinsesse Märtha Louise på vei inn i salen hvor journalister fra hele landet er samlet for den årlige SKUP SKUPStiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) er en stiftelse har som formål å inspirere til undersøkende journalistikk i norske medier. Den årlige såkalte SKUP-konferansen arrangeres i Tønsberg hvert år, hvor det blant annet deles ut priser for som regnes som de viktigste utmerkelsene for undersøkende journalistikk i Norge.-konferansen.

Prinsessen har for anledningen tatt på seg en rød topp med flammer på.

– Det er sånn jeg føler når jeg er rundt presse, så brenner det litt rundt meg.

Hun starter med å spørre salen om noen har vært utsatt for et mediepress.

– Det jeg vil frem til er at jeg syns det er litt overraskende at det er ingen av dere som opplever det dere utsetter andre mennesker for.

– Det er et veldig hardt press psykologisk når hele pressenorge er mot deg, sier hun.

VG oppdaterer saken.

KRITISK: Prinsessen hadde med seg en presentasjon som hun viste frem, der hun kritiserer medienes dekning.

Tidligere i år gjorde hun et intervju med SVT som vakte oppsikt, blant annet fordi hun sa at hun er Norges mest kritiserte person. Hun sa også at kritikken i media bidro til de psykiske problemene Ari Behn hadde, i forkant av at han tok sitt eget liv.

Fredag kveld spør konferansieren henne om disse uttalelsene.

– Det at jeg sier at Ari ble påvirket av det, ja, det ble han.

– Vi pratet så mye om det, det var ekstremt tøft for han. Det ser vi med Durek også.

Uttalelsen blir også vist på en skjerm foran alle, før Märtha utdyper:

– Jeg sier jo at det er ingens skyld, det er hvordan man tar det. Men med Aris litt skjøre mentale helse etter hvert, så ble det et kjempestort press.

Prinsessen har med seg en powerpoint for å vise eksempler om saker som er skrevet om henne opp gjennom livet hennes.

– Jeg blir til og med latterligjort for hvilke navn jeg har gitt barna mine, kan dere tenke dere hvor forferdelig det er.

Hun viser også eksempler saker pressen skrev om Ari Behn. Hun sier han fikk ekstremt mye kritikk, og hun mener han ofte ble «slaktet».

– Du er sikker på at han får den kritikken fordi han var gift med deg, spør konferansieren.

– Det er jeg helt sikker på, svarer Märtha.

Hun tar også for seg saker norsk presse har skrevet om sin forlovede Durek Verrett. Hun sier det er mye å ta av.

– Han har sagt mange fine ting, og noen dumme ting, også er det noen ting som har blitt misforstått. Som for eksempel at han er imot legevitenskap. Det har han aldri sagt

Märtha kommer så inn på temaet om at hun siden november i fjor ikke lenger representerer kongehuset.

– Det var vel et ganske klart krav fra flere hold som kom på trykk i media, og fra høyere hold.

– Var du enig?

– Jeg er jo av den oppfatning at jeg gjør det som er best for familien. Så ja det var det som var best der og da. Jeg setter sprøsmålstegn ved at vi kvinner alltid må bøye seg. Jeg vet ikke om det hadde skjedd med en mann.

Tidligere denne uken snakket Märtha Louise på scenen i Oslo Spektrum under den årlige SHE-konferansen.

Der snakket hun om kritikken hun har møtt for å ikke leve opp til andres forventninger.

Prinsesse Märtha Louise har vært tilbakeholden med å gi intervjuer til norske medier etter at hun sa fra seg alle oppdrag på vegne av kongehuset i oktober.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post