TIL SYKEHUS: Rapperen Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine slått ned i badstu

Rapperen (26) ble kjørt til sykehus etter å ha blitt banket opp i Florida.

New York-rapperen Tekashi 6ix9ine ble ifølge TMZ slått og alvorlig skadet inne på badstuet på et treningssenter i Florida.

Skadene var så alvorlige at rapperen ble fraktet til sykehus, skriver nettstedet.

Rapperens advokat sier han befant seg inne på badstuen i treningssenteret da han plutselig ble angrepet av flere menn uten forvarsel. Tekashi forsøkte å forsvare seg, men angriperne var for mange og rapperen ble slått blodig.

Politi og ambulanse ble raskt tilkalt, og rapperen ble kjørt til sykehus.

For to år siden gikk rapperen, hvis egentlige navn er Daniel Hernandez, i «dekning» for å komme i bedre form.

I 2019 ble han dømt til to års fengsel for blant annet utpressing og våpenkriminalitet.