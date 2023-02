STRENG DAME: Henriette Steenstrup har fått sin hittil største scenerolle i karrieren som strenge Miss Hannigan i «Annie» senere i høst.

Henriette Steenstrup om ny rolle: − Jeg hører den roper på meg

Henriette Steenstrup (48) får sin ordentlige musikaldebut som den forhatte barnehjembestyreren Miss Hannigan i «Annie» i høst.

Det er Folketeateret i Oslo som står bak nok en utgave av den slitesterke musikalklassikeren, med premiere den 23. november.

– Jeg hører den roper på meg! sier en tilfreds Henriette Steenstrup om sin kommende rolle.

– Det her er jo absolutt en drømmerolle som gir meg muligheten til å leve ut min indre hundehater og barneskeptiker, ler hun, og tar seg inn igjen;

– Neida, det er en kjempegøyal rolle med litt sårhet i bånn. Hun er jo ensom under alt det rødvinsmarinerte og utilstrekkelige. Jeg så jo filmen mange ganger da jeg var liten og elsket den, og kanskje særlig Carol Burnetts Miss Hannigan som både er fryktinngytende og veldig morsom, sier Steenstrup.

– Jeg syns også at musikken er helt fantastisk. Og tidløs. Også er det jo denne klassiske barnefortellingen i bunn med å være foreldreløs og likevel kunne klare seg.

Dermed går Henriette Steenstrup inn i et nytt karriere-kapittel og får et avbrekk som Pernille Middelthon i seriesuksessen «Pørni» som sanket to priser under Gullruten i fjor. En liten debut er det også.

- Jeg har gjort en musikal med Ole Ivars-låter og en med Ingrid Bjørnov for mange år siden, men jeg har aldri gjort en klassisk musikal. Og det har stått på min bucket list-lenge, sier Steenstrup og røper at iveren etter å spille i en «ordentlig» musikal har sitt forspill:

– Da «Matilda» skulle spilles her på Folketeatret, skrev jeg i kommentarfeltet til Folketeateret at «hm, må Miss Trunchbull spilles av en mann? Kan dere ikke tenke dere at det kan være en dame?» (Robert Stoltenberg er Miss Trunchbull, red.anm.). Det førte ikke frem, men nå har jeg altså fått muligheten på en musikalscene, sier hun fornøyd.

STOR ROLLE: Henriette Steenstrup smiler her, men som Miss Hannigan senere i høst blir det nok mer kjefting enn smil.

Det er foreløpig ikke klart hvem som stikker av med rollen(e) som Annie eller den foreldreløse jentas milliardær-mentor Oliver Warbucks. Sikkert er det iallfall at det blir mange barn rundt Steenstrup på scenen, noe hun også gleder seg stort til.

– De bør være flinke, hvis ikke får de høre det! Neida, det er jeg rolig på - de er veldig dyktige med barn her på teateret. Så selv om jeg skal gi barna mareritt på scenen, må jeg prøve å bli så godt likt backstage at jeg får julegaver fra alle som er med!