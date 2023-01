Prins Harry hyller den norske kongefamilien

Gir ros for å ta til orde mot rasisme.

Det skriver The Independent.

Prins Harry hyller kong Harald for å gå foran i kampen mot rasisme som et godt eksempel, i et intervju med TV-kanalen ABC.

38-åringen berømmer den norske kongen for å ha uttalt seg til forsvar for prinsesse Märtha Louises forhold til Durek Verrett.

Tidligere denne uken gjorde prins Harry et stort intervju med TV-kanalen ITV. Du kan se hele intervjuet eksklusivt med VG+.

I lys av parets utsagn om rasistiske kommentarer rettet mot dem har kong Harald bedt om at den «bevisste og ubevisste rasismen» må stoppes.

– Jeg gratulerer dem enormt med det. Og jeg tror ikke de har fått nok ære for det de har gjort, sier Harry.

– Men det er stort. Og det trengs mer av det.

I intervjuet kritiserer hertugen av Sussex den britiske pressen for deres behandling av hans kone Meghan.

Intervjuer Michael Strahan viser til hvordan andre monarker har fordømt rasisme, som at Willem-Alexander, kongen av Nederland, har erkjent og beklaget rollen slaveri og kolonialisme har hatt i å forme hans land.

Harry påpeker at han mener det britiske monarkiet har behov for modernisering. Videre sier han at hva rasisme angår, synes han ikke at Storbritannia som land er fordomsfullt – men at den britiske pressen er det.

Intervjuet er i anledning prins Harrys kommende bok «Spare».

Biografien slippes i dag, tirsdag 10. januar.

Der forteller blant annet prins Harry om en konfrontasjon i 2019, som skal ha endt med at prins William (40) gikk til fysisk angrep.

«Alt skjedde så fort. Så veldig fort. Han grep meg i kragen, rev av meg halskjedet og slo meg i bakken», skriver Harry i boken.

Det er forventet at selvbiografien vil føre til at forholdet mellom prins Harry og resten av den britiske kongefamilien forverres ytterligere.

* VG kommer med mer