Borgemoen, her fra 2016.

Asgeir Borgemoen er forlovet – og har blitt pappa igjen

«Sjefen over alle sjefer» har fått to ekstra julegaver i år: En baby og et «ja» da han fridde til samboeren sin.

«Her står lykke og gleden i taket!, skriver Asgeir Borgemoen (51) i en SMS til Dagbladet – som omtalte saken først.

Den kjente programlederen og barne-tv-verten fikk sitt første barn sammen med Heidi Ottesen Sandmo i 2020.

Denne julen ble det dobbel lykke for paret.

Noen dager før jul kunne Borgemoen avsløre på sin Facebookprofil at de to nå har fått et nytt barn sammen.

På julaften delte i tillegg Sandmo et innlegg hvor hun fortalte at Borgemoen hadde gått ned på kne og fridd – og at hun sa «ja».

Borgemoen er best kjent som «Asgeir – sjefen over alle sjefer» fra barne-tv-serien «Fritt Fram», som gikk på NRK fra 1999 til 2001.

Han har også vært programleder for «Ekstrem oppussing» på TV3 i 2005. Våren 2011 deltok han i TVNorge-programmet «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», der han ble nummer to. I tillegg har han ledet bilprogrammet «Garasjen» på Viasat 4.