STJERNEPAR: Justin Bieber og Hailey Bieber på Grammy Awards i Los Angeles 3. april.

Hailey Bieber sier hun har fått tettet hull i hjertet

Hailey Bieber (25) forklarer helsekrisen som oppsto i forrige måned.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert:

Modellen og influenceren, som er gift med popstjernen Justin Bieber (28), forklarte 12. mars, i et skriftlig innlegg på Instagram, at hun var rammet av en liten blodpropp i hjernen.

Det resulterte i et illebefinnende og kort opphold på sykehus. Nå utbroderer Hailey årsaken. I en video på sin YouTube-kanal forteller 25-åringen at hun hadde et lite drypp, et såkalt TIA – «transient ischemic attack».

Ifølge Norsk Helseinformatikk er drypp et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. TIA-anfallene har rask start og kort varighet. Etter dryppet vender kroppen tilbake til normal funksjon.

Åpning i hjertet

Hailey forteller at utredning på sykehuset avdekket en åpning mellom høyre og venstre forkammer i hjertet, kalt patent foramen ovale (PFO). Dermed ble hun lagt inn på nytt for å tette hullet, som hun opplyser var 12–13 millimeter stort.

– Det viktigste her er at jeg føler meg veldig lettet over at vi fant ut av dette, og at de klarte å lukke hullet, sier Hailey i videoen.

– Nå kan jeg bevege meg videre fra denne virkelig skremmende situasjonen og bare leve livet mitt, legger hun til.

Patent foramen ovale kan ifølge Folkehelseinstituttet medføre økt risiko for hjerneslag.

I videoen forteller Hailey også om hvordan det føltes da hun midt under en samtale med ektemannen ved frokostbordet fikk en rar følelse i armen og ned mot fingertuppene.

– Justin spurte om alt var bra, men jeg svarte ikke, for jeg visste ikke om det gikk bra. Og da jeg ville svare, så klarte jeg det ikke. Jeg fikk hverken ord eller setninger ut. Både han og jeg trodde at jeg hadde fått et skikkelig slag.

MODELL: Hailey Bieber på Vanity Fair-festen etter Oscar-gallaen 27. mars i år.

Justin fikk tilkalt hjelp, og ambulanse ble tilkalt. Hailey forklarer at hun var livredd og at mange tanker strømmet gjennom hodet. Blant annet var hun redd for varige skader.

– De spurte hva jeg het og om jeg visste hvem jeg var, og jeg forsto hva de sa. Men jeg kunne ikke svare.

– Det føltes som å ha et minislag, sier Hailey, som forklarer at tilstanden ganske raskt var tilbake til det normale, og at hun ikke har fått varige mén.

Justin kommenterte konas helse under en konsert en uke etterpå.

– Hailey har det fint. Hun er sterk. Men det har vært skremmende, ikke sant? Veldig, veldig skremmende. Men jeg er skråsikker på at Gud har sin beskyttende hånd over henne, og det er bra, sa han til publikum.