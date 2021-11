Josefine Pettersen: − Med på guttastemningen

«Skam»-stjernen har fått bryne seg på helt nye utfordringer i «Førstegangstjenesten»-rollen – blant annet en slåsskamp med Herman Flesvig.

Fredag kveld er det premiere på ny sesong, som også blir den siste, av NRK-suksessen «Førstegangstjenesten».

En nykommer denne sesongen er Josefine Frida Pettersen (25), som spiller karakteren Aurora.

– Det har vært kjempegøy! Det er en glede å få lov til å være med på dette, sier hun til VG på rød løper før førpremieren torsdag kveld.

– Gøy å komme tilbake

Pettersen har de siste årene spilt i en rekke filmer, TV-serier og teaterforestillinger, og er mest kjent for rollen som Noora i «Skam». Hun forteller at rollen i «Førstegangstjenesten» er ganske ulik den hun slo igjen med.

– Dette er jo komedie. I «Skam» hadde jeg en rolle hvor jeg kanskje ikke var fullt så morsom, så det er gøy å få være litt mer tullete, sier 25-åringen, og legger til:

– Og så er det gøy å komme tilbake til NRK da.

I den populære serien gir komiker Herman Flesvig (29) oss et humoristisk innblikk i livet i førstegangstjeneste, med karakterer som Ahre-Ketil, Tanja-Laila, Preben og Ola Halvorsen i front.

De to første episodene ble sluppet før jul i 2019, og ble en monsterhit. Første sesong, som kom i fjor høst, satte strømmerekorder. I mai mottok serien Gullruten for beste humorprogram.

Følte seg hjemme

I den nye sesongen spiller Josefine Frida Pettersen blant annet i en slåsskamp-scene mot Flesvig. Pettersen forteller at de brukte enn hel dag på å spille inn scenen, og at de hadde to stunt-utøvere med for å hjelpe seg.

– Det gikk litt hardt for seg, men det var veldig gøy å spille inn. Det er jo litt alles drøm å spille i en sånn slåsskamp, sier hun til VG.

– Hvordan var det å spille mot Flesvig og Mikkel Niva?

– Jeg følte meg veldig hjemme. Både Mikkel og Herman er utrolig morsomme, og man føler seg veldig velkommen. Jeg var med på guttastemningen.