SOLBRILLER PÅ: Julie (Marie Reuther) har solbriller for å beskytte seg mot tilværelsen, ikke mot sola.

TV-anmeldelse «Kamikaze»: Meningen med døden

En fantastisk hovedrolleprestasjon kan ikke helt redde danskenes første HBO-serie fra å være en litt for uklar miks av livsgleder og selvmordslengsler.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Kamikaze»

Dansk serie i åtte deler, basert på Erlend Loes roman «Muleum»

Med: Marie Reuther, Aleksandr Kuznetsov, Johan Rheborg, J. Sebastian Lee m.fl.

Konsept og manus: Johanne Algren og Annette K. Olesen

Regi: Kaspar Munk

Premiere på HBO Max søndag 14. november

Litt over halvveis i «Kamikaze» setter en karakter seg ned og fremfører «The Swimming Song» med så stor innlevelse og entusiasme at tilhørerne jubler av begeistring og overraskelse. Loudon Wainwright III sin vise blir slik indirekte et hint til hvordan man skal se på denne første danske HBO Max-serien noensinne.

Man må ikke ta den så innmari alvorlig.

Eller overtolke hva man egentlig prøver å formidle.

Handlingen baserer seg på Erlend Loes «Muleum» (2007). 18 år gamle Julie (Marie Reuther) mister hele familien i en flystyrt, arver en ufyselig mengde med penger, en enorm villa utenfor København og gjør alt for å bli gjenforent med sin døde familie.

Og så skal store spørsmål som selvmordsønsker, depresjon og dødslengsler skal behandles.

VENNER: En engasjert venneflokk. Med Julie som naturlig midtpunkt.

Julie sin tilnærming er søke tilværelsens uutholdelige tungnemhet.

Først gjennom utagerende festing og sex i nære relasjoner. Før hun setter i gang en endeløs flyreise for å klare å forlate livet på samme måte som sin far, mor og bror.

De som kjenner boka vil notere at handlingen selvsagt er flyttet til Danmark, at psyko-Geir her heter Bo. Og at den reelle kortbaneløperen Ahn-Hyuun- Soo har blitt den fiktive skihopperen Seo-Jun Nam.

Det var kanskje ikke det dummeste grepet. Selv om han blir like elendig behandlet.

Marie Reuther bærer serien helt alene. Skuespilleren er med i hver eneste scene i de åtte episodene à en drøy halvtime. Hele tiden stjeler hun kameras oppmerksomhet fra alle andre som kunne finne på å være i nærheten.

Når Julie går over i å være sitt alter ego, norske Solfrid, mestrer Reuther en imponerende god norsk/engelsk-parodi, som går langt utenpå Harald Eia sin tilsvarende dansk/engelsk.

Den er faktisk hysterisk.

FAMILIEN:: Bror Tom (Mads Reuther), mor Astrid (Charlotte Munck) og fra Thomas (Johan Rheborg)

Johan Rheborg (Solsidan) gjør som vanlig en stødig rolle som den overarbeidende men økonomisk vellykkede og ganske så tilstedeværende faren i tilbakeblikkene som også gir Julie mer dybde.

Regi og foto tilpasser hver episode til stedene på kloden Julie befinner seg på. Kamera og fargebruk skaper nydelig kunstig avstand i dialogene. De drøyeste historiene gjenfortelles i animasjon og imponerende stop-motion, som om man egentlig ser en Radiohead-musikkvideo om igjen og om igjen.

I starten er sorgen minst like påtrengende og medfølt som i første sesong av «The Leftovers. Likevel klarer ikke «Kamikaze» å si noe like viktig eller relevant om sorg, depresjon og generell livslede som Loes bok. Den har noe mumlete i slutten som kan tolkes som at det er alltid håp, og den forkaster – som Loe – all form for realisme.

Slik blir den egentlig en oppvekstberetning som ikke forteller mer om livet enn det Loudon Wainwright III forteller om svømming: Det kan gå bra. Og det kan ikke gå bra.

Akkurat det er jo for så vidt helt sant.

Anmelderen har sett hele serien.