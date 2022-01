«LILLESØSTER»: Storm Reid (18) spiller karakteren Gia i Euphoria. Gia er lillesøsteren til Rue, spilt av Zendaya Coleman (25).

Slet med å riste av seg «Euphoria»-inntrykkene

I et nytt intervju forteller «Euphoria»-skuespiller Storm Reid om hvordan det var å spille inn serien.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Storm Reid (18) forteller om hvordan dagene på settet gjorde inntrykk utover innspillingstidene, i et intervju med Insider.

– Jeg har egentlig ikke blitt påvirket mye av å spille inn emosjonelle scener, forteller Reid.

Det skulle forandre seg med sesong to av «Euphoria». Reid spiller karakteren Gia i serien. Gia er lillesøsteren til Rue, spilt av Zendaya Coleman (25). Hun har flere følesesladede scener med Zendaya i sesongen.

– Jeg har spilt i prosjekter som er veldig mørke og dype, men når arbeidsdagen er over, har jeg ikke tenkt så mye på det før jeg er tilbake på jobb igjen, sier Reid.

Men «Euphoria»-serien skal ha vært tung å spille inn.

GJORDE INNTRYKK: – Sesong to av Euphoria har festet seg hos meg, sier Reid.

Bred skuespillererfaring

I forkant av sesongpremieren på HBO-serien mandag gikk hovedrolleinnehaver Zendaya ut med en oppfordring til seerne om å tenke gjennom om de vil se den nye sesongen.

«Jeg vet jeg har sagt dette før, men jeg vil gjerne gjenta til alle at «Euphoria» er for et modent publikum. Denne sesongen, kanskje enda mer enn den forrige, er dypt følelsesbetont og tar for seg temaer som kan trigge og være vanskelige å se på.», skrev skuespilleren på sin instagramprofil.

Serien handler om videregåendeeleven Rue som sliter med rusavhengighet, og mange karakterer rundt henne. Den har fått mye omtale for å vise både sex, vold og rusbruk eksplisitt.

SKUESPILLER: Storm Reid har spilt i flere storfilmer, tross sin unge alder. Her på premieren til «The Suicide Squad» sommeren 2021.

– Det er noe med denne sesongen

Storm Reid takker i intervjuet med Insider moren sin for å ha skapt et trygt miljø hvor man kan la arbeidet ligge når man kommer hjem. Selv om hun opplevde det som vanskelig under innspillingen.

– Sesong to av «Euphoria» har festet seg hos meg, sier Reid.

Hun forteller at hun var overveldet når hun dro fra innspilling.

– Jeg måtte samle meg. Det var en ny opplevelse for meg. Jeg er vant til å kunne legge det bak meg, men det er noe med denne sesongen jeg ikke har fått ristet av meg.

Storm Reid har allerede som attenåring bred skuespillererfaring.

I tillegg til å spille i begge sesonger av «Euphoria», har Reid blant annet spilt i filmer som «12 Years a Slave», «Don’t Let Go», «The Invisible Man» og «The Suicide Squad».

VGs anmelder ga den nye sesongen terningkast fire.

– Nesten tre år senere flyter andresesongen over av de fleste oppfølgersyndrom man kan tenke seg. Inkludert i overkant mye selvtillit – og enda flere peniser, skriver VG-anmelder Tor Martin Bøe.