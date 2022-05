Sophie Elise Isachsen i januar 2022.

Sophie Elise om Tuva Willassens bortgang: − Hvil i fred kjære engel

Sophie Elise Isachsen skriver på Instagram om Tuva Willassens død: – Hvil i fred kjære engel.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

Tuva Willassen (28) ble funnet i vannkanten på en strand i Antalya, ifølge flere tyrkiske medier.

Tromsøs varaordfører Marlene Berntsen Bråthen var den omkomnes fostersøster, melder Nordlys.

– Vi fikk beskjed om dødsfallet fra søsteren Karen som også er i Tyrkia, sier Bråthen til Nordlys.

– Hun kontaktet oss i går og fortalte at Tuva hadde druknet. Hele familien er nå i stor sorg.

Willassen skrev tidligere en av Norges mest leste blogger. Hun startet bloggen sin i 2009 under navnet «tuvaw», men nettstedet har ikke blitt oppdatert siden 2018.

Hun var særlig aktuell da Therese Charlotte Margrethe Nielsen (27), bedre kjent under bloggnavnet «TCMN», og Sophie Elise Isachsen (27) lå på bloggtoppen på midten av 2000-tallet.

Nå skriver Sophie Elise Isachsen i en Instagramstory torsdag ettermiddag:

– Jeg er så trist. Hvil i fred kjære engel.

Utenriksdepartementet bekreftet dødsfallet overfor VG torsdag formiddag. Den avdøde kvinnens pårørende er varslet.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er funnet omkommet i Tyrkia, sier pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad til VG.

Simenstad sier videre at ambassaden i Ankara har kontakt med pårørende.

– De følger opp i tråd med gjeldende rammer for konsulær bistand, sier hun.

Flere tyrkiske medier melder også at kvinnen antakelig døde som følge av drukning, men at hun vil bli obdusert for å fastslå endelig dødsårsak.