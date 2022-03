Erland Bakke slutter som kjendismanager

Erland Bakke er ferdig som manager.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder han selv på Facebook fredag.

«Jeg startet et management selskap for åtte år siden for dyktige mennesker, som kunne alt jeg selv ikke kunne. Tanken var å hjelpe de med min erfaring. Jeg har vært manager for over 30 personer disse årene». skriver han.

Han har vært manager for blant andre komiker Ørjan Burøe og artistene Sandra Lyng og Carina Dahl. De siste årene har han vært mest kjent som manager til John Arne Riise.

VG oppdater saken.

I desember i fjor omtalte VG at manager Erland Bakke etterforskes av etter anklager om at han la frem fabrikkert e-post i forbindelse med et søksmål mot VGTV-profil og Farmen-programleder Mads Hansen.

– Vi har siktet en person i saken. Politiet etterforsker saken langs flere akser, herunder politiavhør samt taktiske, tekniske og digitale etterforskningsskritt, skrev politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine til VG.

Den aktuelle e-posten skulle være fra Playboy-modell Amalie Olufsen (24), som en kort periode samarbeidet med Bakke.

Den skulle dokumentere at manageren hadde tapt en klient – og dermed penger – på grunn av kritikk fra Hansen i sosiale medier. VG omtalte konflikten i en lengre artikkel om Bakkes forretningspraksis i oktober i år.

Bakkes forsvares av advokat Ellen Holager Andenæs.

– Min klient vil forklare seg for politiet, og innholdet i forklaringen vil ikke bli annonsert, skrev hun i en e-post