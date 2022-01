Kjendis­manageren og mediene

Kjendismanager Erland Bakke truet og smigret norske medier. Samtidig hadde han spesielle forhold til enkeltjournalister. Da TV 2 ville lage en kritisk sak om John Arne Riise, truet han med å spre innholdet i en intern arbeidskonflikt i redaksjonen.

I oktober fortalte en rekke kjendiser og privatpersoner om trakassering fra Erland Bakke i en artikkel i VG.

Søksmål, trusler om søksmål, politianmeldelser og trusler om politianmeldelser var tilbakevendende temaer i fortellingene om hvordan Bakke opptrådte.

Bakke har avvist påstanden om trakassering, og argumentert for at han ikke har brukt rettssystemet på en unødvendig eller uetisk måte.

Men i konflikter har Bakke også benyttet seg av et annet verktøy: pressen.

I to konflikter fortalte Bakke motparten at nyhetsredaksjoner jobbet med saker som ville sette dem i et dårlig lys, viser meldinger og e-poster VG har fått tilgang til.

Å håndtere pressen er en del av en managers jobb. Bakke har hatt kontakt med en rekke journalister og redaktører opp gjennom årene.

Noen få har kjendismanageren hatt spesielle forhold til. De har vært i bursdagsfester og hatt sosial omgang med ham, samtidig som de har skrevet saker om ham og artistene han representerer.

Overfor klientene sine har Bakke gitt inntrykk av at han kan få negative saker stoppet eller «drept».

Han har flere ganger truet redaksjoner med søksmål og syv ganger klaget inn aviser for Pressens faglige utvalg, pressens eget etikkorgan.

I forbindelse med VGs sak om Bakke i oktober politianmeldte Bakkes advokat VG for krenkelse av privatlivets fred.

Samtidig viser noen av sakene VG har undersøkt at Bakke overfor kontakter og klienter også kan ha overdrevet sin evne til å påvirke mediene.

Han roste ofte ulike medieledere på Facebook.

I samtaler nevnte han flere ganger uoppfordret at han hadde timeslange samtaler med redaktører som VGs Gard Steiro.

Steiro sier «avisen tar telefonen når noen ringer» og at han har hatt flere møter med Bakke, fortrinnsvis om klager på avisen, som i sum kan ha vart i timer.

I andre meldinger og e-poster VG har sett, ga Bakke inntrykk av å sitte på informasjon om hvilke saker ulike nyhetsredaksjoner jobbet med, samt detaljer om interne forhold i redaksjonene.

De fleste store norske nyhetsredaksjoner har retningslinjer som sier at de ansatte ikke skal dele denne type informasjon med utenforstående.

I skriftlig dialog har Bakke gjengitt detaljer om hendelser på interne arrangementer og punkter fra interne debatter i redaksjoner.

VG har stilt Bakke en rekke spørsmål og konfrontert ham med med det som kommer frem i denne saken. Han har ikke besvart avisens henvendelser.

I 2018 havnet en journalist Bakke beskrev som en primærkontakt i en konflikt med sin daværende arbeidsgiver, Mastiff, et produksjonsselskap som lager underholdningsprogrammet «God Kveld Norge» for TV 2. Bakke engasjerte seg personlig i arbeidskonflikten hennes, viser dokumenter VG har fått tilgang til. Manageren forsøkte å få ledelsen i selskapet til å legge bort saken mot journalisten, blant annet ved å advare ledelsen om at selskapets omdømme kunne bli skadet om man fortsatte.

«God Kveld Norge»-studio. Foto: Maria Elise Rypdal / TV2

Bakke fortalte ledelsen i selskapet at han hadde kjennskap til at flere avisredaksjoner jobbet med saker om konflikten.

Han sa det var noen andre som hadde gitt avisene opplysningene om konflikten.

Bakke sa han også var kjent med at det nå var levert en politianmeldelse og at det derfor nok ville være fornuftig av selskapet å avslutte personalsaken raskt (anmeldelsen ble henlagt).

Både Dagens Næringsliv og bransjeavisen Kampanje skrev saker om arbeidskonflikten i Mastiff.

Redaktøren i Kampanje, Knut Kristian Hauger (53), var dette året i Bakkes 40-årsdag og Bakke i hans 50-årsdag.

Hauger påpeker at det var 160 gjester i hans bursdag og et stort antall også i Bakkes bursdag.

Hauger og Kampanje hadde skrevet om Bakke siden han hadde en direktørstilling i mediekonsernet som i dag heter Amedia, for over ti år siden.

– Jeg har vært på noen middager og kjente ham, sier Hauger.

Hauger bekrefter at han også har vært på et par private sosiale tilstelninger hos Bakke «for en del år siden», men legger til at de i dag ikke har kontakt.

Redaktøren har dekket det samme saksfeltet – medier og reklame – gjennom to tiår. I et lite land som Norge vil man risikere å bli kjent med med personer i bransjene man dekker, påpeker Hauger.

– Hadde Bakke noen rolle i at Kampanje skrev saken om arbeidskonflikten i Mastiff?

– Jeg vil ikke gå inn på interne forhold om hvilke kilder vi snakket med.

Hauger presiserer i etterkant at av intervjuet at ingen andre enn redaksjonen kan påvirke hva som kommer på trykk.

To måneder etter at Bakke engasjerte seg i arbeidskonflikten til journalisten i Mastiff, jobbet «God Kveld Norge» med en sak om Bakkes klient, tidligere fotballproff John Arne Riise (41). Redaksjonen undersøkte om Riise publiserte reklame på Instagram uten å merke den, som markedsføringsloven påbyr. Bakke varslet da at alle hans klienter ville boikotte redaksjonen så lenge to navngitte sjefer fortsatt jobbet i selskapet. Han krevde å bli sitert på dette i saken. Så varslet manageren at han ville spre detaljer fra den tidligere arbeidskonflikten til samtlige ansatte i selskapet om saken ble publisert, viser skriftlig dialog. «God Kveld Norge» valgte å stoppe saken.

Erland Bakke og John Arne Riise. Foto: Jørgen Braastad / VG

– Det er riktig at Bakke, i forbindelse med at redaksjonen arbeidet med denne saken, skrev at han ville dele informasjon om en personalsak hvis artikkelen ble publisert. Det ville selvfølgelig vært en belastning for de involverte i personalsaken hvis denne informasjonen hadde blitt spredd, skriver daglig leder Jostein Olseng i Mastiff.

– Dialogen rundt ikke å gå videre med saken – er slik jeg finner den dokumentert i hovedsak knyttet til at faktum i markedsføringssaken ikke var så klart som hypotesen var. Det er ikke uvanlig at redaksjonen sjekker ut saker, som ikke ender opp med å bli publisert.

Olseng skriver videre:

– Den som reportasjeledet arbeidet med denne mulige artikkelen, forteller samtidig at hensynet til de ansatte også var en av faktorene i vurderingen om å legge saken bort.

Og avslutter:

– Det betyr likevel ikke at jeg kan si at det var årsaken til at den ble lagt bort.

Olseng svarer følgende på spørsmål om det har vært problematisk tette bindinger mellom Bakke og journalister i «God Kveld Norge»-redaksjonen:

– Jeg kjenner ikke til konkrete tilfeller, og håper det ikke er tilfelle. Men det ble for en del år siden, slik jeg har fått det fortalt, i redaksjonsledelsen ved flere anledninger diskutert om utenforstående hadde tilgang til intern informasjon om interne redaksjonelle forhold.

Olseng skriver videre:

– Om disse lekkasjene var reelle, og om de eventuelt kom på grunn av tette bånd mellom kilder og journalister, er dessverre vanskelig for meg si noe om.

Konflikten i Mastiff hadde da allerede endt med at journalisten Bakke kjempet for, hadde undertegnet en sluttavtale og gått fra jobben.

Hun begynte deretter i VG, hvor hun skrev en rekke artikler om kjendisene i Bakkes stall.

En av artiklene formidlet nyheten om at John Arne Riise saksøkte Nettavisen. Bakgrunnen var at avisen hadde omtalt en økonomisk konflikt hvor Riise var part.

Bakke er Riises manager, var sitert i nyhetssaken og førte dialogen med Nettavisen på vegne av Riise.

Riise beskrev det som at de to hadde gått sammen for å kreve erstatning.

Men overskriften viste seg ikke å bli riktig. Det fantes aldri noe søksmål, bare trusselen om et.

Bakke hadde én uke tidligere bedt Nettavisen betale 250.000 kroner mot at søksmålet ikke ble noe av.

Hvis Nettavisen betalte, lovet Bakke ikke å uttale seg til media om konflikten.

Fristen for å svare var samme dag som VG-saken ble publisert, bekrefter redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen.

Nettavisen avslo kravet blankt. Søksmålet kom aldri.

Bakke sto i 2018 også i en konflikt med artisten Kim Wigaard. Manageren anmeldte Wigaard for voldtekt, en anmeldelse politiet henla. På et tidspunkt dukket det opp en rekke negative kommentarer om Wigaard på chatteforumet Jodel, som er blitt et populært forum for sladder – og hvor alle brukere er anonyme.

Kim Wigaard. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bakke har forklart at den samme journalisten som han engasjerte seg for i Mastiff, varslet ham om at noen på Jodel mente det var han som sto bak de negative kommentarene.

I et politiavhør forklarer Bakke at han fikk hjelp av den daværende VG-journalisten til å «gå ut med at kommentarene om Kim, ikke var postet av ham», siden han selv ikke brukte Jodel.

VG har spurt begge to hva hjelpen besto i. De har ikke besvart VGs spørsmål.

I 2019 trengte Bakke igjen hjelp. Nyrene hans hadde sluttet å fungere, noe han lot seg intervjue om en rekke ganger.

«Jeg er en mann som gråter sjelden og ofte i svært spesielle situasjoner. Men når jeg denne uken både ble kontaktet av Ørjan [Burøe] og [journalistens navn] som begge ønsket å gi en av sine nyrer til meg, da rant det over», skrev Bakke på Facebook i april 2019.

Journalisten Bakke nevner i Facebook-posten er den samme som han engasjerte seg for i Mastiff, og som senere skrev om ham og artistene hans i VG.

Hun har overfor andre forklart at Bakke overdrev innholdet i en samtale mellom de to og at hun aldri hadde tilbudt ham en nyre.

Hun har ikke ønsket å svare på VGs spørsmål om Facebook-posten.

Burøe ønsker ikke å svare på om tilbudet var reelt eller om Bakke overdrev.

Da Bakke la ut Facebook-innlegget, var det allerede klart at han skulle få en nyre fra en annen bekjent.

Journalisten som er omtalt i episodene over, er forelagt alle opplysninger og påstander fra Bakke om henne som fremkommer i denne saken.

Hun mener pressens regler om kildevern gjør at det blir vanskelig for henne å svare. Journalisten jobber i dag i en annen redaksjon og har henvist alle spørsmål videre til sine nåværende og tidligere ledere.

For en manager vil det å påstå at man kan påvirke mediene, være viktig kapital overfor klienter.

Bakke har overfor flere klienter hevdet at han kan få saker «drept». Sakene VG har undersøkt, tegner et mer nyansert bilde:

TV 2-saken om Riise ble stoppet, selv om det ikke kan slås fast hvorvidt det var Bakkes innvendinger mot faktagrunnlaget eller trusselen om å spre innholdet i en arbeidskonflikt i redaksjonen som var avgjørende.

Andre ganger har ikke Bakke lykkes like godt.

I 2019 forsøkte Bakke å hindre NRK i å sende «Leaving Neverland», en HBO-dokumentar om Michael Jackson. Bakke sa han henvendte seg på vegne av Omer Bhatti, en mangeårig venn av Jackson. «Jeg har bedt en advokat vurdere om det er brudd på åndsverksloven. Dette tar vi direkte med HBO», skrev Bakke i en epost til NRK. NRK sendte dokumentaren.

Michael Jackson og Omer Bhatti. Foto: Fethi Belaid / AFP

Bakke truet også TV 2 med søksmål på oppunder to millioner kroner i forbindelse med en sak om John Arne Riise. Der varslet han også en klage til selvdømmeorganet Pressen faglige utvalg.

Det stoppet ikke saken.

Bakke har gjennom årene sendt inn syv klager til PFU, viser en oversikt VG har fått fra Norsk Presseforbund. I én av sakene vant han frem.

Bakke har også en rekke ganger varslet medier om PFU-klager uten å gjøre alvor av det.

I 2019 sendte Bakke en melding til sjefen for Melodi Grand Prix i NRK.

Han ga beskjed om at VG hadde ringt og nok forsøkte å finne ut hvem som skulle være deltagere i sangkonkurransen.

De to diskuterte hva Bakke skulle svare.

To dager senere sendte Bakke en ny melding. Der påsto han at han hadde fått noen i VG til å fortelle hva avisen jobbet med:

«Dette er navnene som en annen journalist i VG mener [VG-journalisten som skriver saken] har fått», står det i meldingen fra Bakke, før han lister opp en rekke artister.

Deltakerne i Melodi Grand Prix 2019.

VG har fått meldingene gjennom innsyn hos NRK, fordi Bakke senere la dem ved en klage på kanalens gjennomføring av Melodi Grand Prix.

I meldingene skrev Bakke at han kunne forsøke å «kalle inn en tjeneste» fra VG-journalisten som jobbet med saken.

Han forespeilet et bytte hvor han skulle forsøke å gi journalisten en annen sak mot at avisen lot være å avsløre deltakerne.

Det finnes ikke spor av at noen slike byttehandler faktisk fant sted i dokumentasjonen VG har sett.

Da journalisten ble kjent med meldingene i 2019, tok hun også kontakt med sin leder og ba om at det ble gitt beskjed om at en sånn praksis var uaktuell i hennes kontakt med kilder.

Journalisten som jobbet med saken, hadde heller ikke noen liste med artistnavn på tidspunktet Bakke hevdet å ha fått denne.

VG har spurt Bakke om han noen ganger har overdrevet sin evne til å påvirke norske redaksjoner.

Han har ikke besvart spørsmålet.

Komikerduoen Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik mener mediene i flere år var for ukritiske til Bakke som kilde. I 2017 kritiserte de komiker Ørjan Burøe, i podkasten «Tusvik og Tønne». Det utløste en lengre konflikt med Bakke, som fungerte som en talsperson for Burøe i denne perioden. Duoen mener mediene lot seg bruke av Bakke, og at konflikten om komikeren var Bakkes egentlige motiv da han tre år senere kritiserte dem for noe helt annet (negativ omtale av en død person) i en kronikk i Dagbladet. Kronikken utløste en rekke påfølgende artikler. Dagbladet ønsker ikke å kommentere uttalelsene til duoen.

Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– Det er ikke sånn at vi ikke har stått i en storm før, men her var det en kunstig skapt storm, sier Lisa Tønne.

Hun sier de spurte seg om det var fordi mediene ville ha «bråk, kaos og klikk», eller om det handlet om for tette bånd mellom Bakke og mediene.

Tusvik kritiserer spesielt VG og Dagbladet, og hun mener en av journalistene som skrev saker om henne, samtidig hadde et for nært forhold til Bakke.

Journalisten har, i likhet med den første journalisten omtalt i denne saken, jobbet i «God Kveld Norge» og VG. I dag jobber begge i andre redaksjoner.

Hun viser blant annet til beskrivelser Bakke kom med til andre om at han og den aktuelle journalisten var venner, og at han og Bakke også møttes sosialt, som i Bakkes 40-årsdag.

Tusvik forteller at hun på et tidspunkt informerte VG om at hun ikke lenger ønsket å la seg intervjue av journalisten.

Under en rettssak hvor Bakke trakk en fotograf for Forliksrådet, forklarte Bakke at han og journalisten var gode venner som blant annet hadde vært i bursdag sammen, ifølge to personer som var til stede under rettsmøtet og en tekstmelding som gjengir hendelsen.

Den aktuelle journalisten er forelagt kritikken fra Tusvik og beskrivelsen av episoden i retten. Han ønsker ikke å kommentere dem eller svare på VGs spørsmål.

Når Bakke fortalte motparter i konflikter at det kunne komme negative medieoppslag, sa han at sakene var satt i gang av noen andre enn ham, viser dialogen VG har sett. Tidlig i 2021 havnet Bakke i konflikt med komiker og VGTV-profil Morten Ramm. Bakteppet var uenighet om en artikkel om bindinger til spillselskaper, hvorpå Ramm kritiserte Bakke på Instagram.

Morten Ramm. Foto: TV2

Bakke sendte deretter Ramm en tekstmelding:

«Jeg ønsker også å bli ferdig med saken derfor foreslår jeg at du legger ut en ny oppdatering/story hvor du gir et dementi for at jeg er en ’bitre jugefaen’. Således vil ikke all dokumentasjon på din tilknytning til Betsson og de oppdragene du har gjort for de bli offentliggjort. Deal?», står det i den første delen av meldingen.

«Mads [Hansen] sammenlignet meg med Ari Gold (uten teft og glimt i øye) og da tenkte jeg hva hadde Ari Gold gjort? Han hadde saksøkt og blåst dette opp og spunnet det i media», skriver Bakke videre.

Ari Gold er en skruppelløs kjendismanager i TV-serien «Entourage».

De to utvekslet en rekke meldinger. Underveis i dialogen sa Bakke at han hadde blitt kontaktet av en Dagbladet-journalist, som ønsket kommentar:

«Usikker på om jeg gjør det enda. Men hvis jeg gjør det, vil jeg legge frem deler av denne dialogen», skrev Bakke i en melding til Ramm.

Dagbladet sier avisen av prinsipp ikke kan kommentere upublisert materiale og derfor ikke kan avklare hvorvidt en journalist faktisk var i kontakt med Bakke.

Bakke er likevel blitt beskyldt for å være en som regelmessig gir mediene informasjon anonymt.

I et brev til NRK beskriver Bakke hvordan en NRK-ansatt i 2019 konfronterte manageren, beskyldte ham for å regelmessig lekke navnene på Melodi Grand Prix-deltakere til andre medier og kalte ham «sjefstysteren».

Bakke nektet for at dette var riktig.

På spørsmål om journalister i VG har hatt for nære bindinger til Bakke, sier sjefredaktør Gard Steiro at han ikke ønsker å svare på «konkrete spørsmål om nåværende eller tidligere VG-journalisters forhold til navngitte kilder» og viser til både kildevernet og arbeidsgiveransvaret.

Han svarer i stedet i en mer generell kommentar blant annet at:

– Noen ganger utvikler kilderelasjoner seg til vennskap – eller blir så tette at det kan reises legitime spørsmål om habilitet. I så fall får det konsekvenser for journalistens arbeidsoppgaver. Disse prinsippene er nedfelt i et eget kapittel i VGs etiske regelverk. Noen ganger havner journalister i gråsoner og glidende overganger. Det kan være vanskelig å vurdere om en kildekontakt er blitt for tett.

– Kan du da på overordnet nivå svare på om det har hendt i VG at journalister har hatt for nære bindinger til personer de har skrevet om?

– Ja, det har hendt. Og det tror jeg har hendt i de aller fleste aviser, sier Steiro.

Han legger til at han ikke tror det skjer ofte.

– Ifølge VG etiske regelverk, som du vurderer det, kan en journalist dekke en person, hvis den personen har gitt journalisten bistand og hjelp i en arbeidskonflikt?

– Det kan være omstendigheter som gjør at det er mulig, men i utgangspunktet så mener jeg at det fremstår som noe som gjør deg lite habil.

Steiro sier tittelen i saken om Nettavisen-søksmålet som aldri ble noe av, var «upresis, men mener det var dekning for tittelen avhengig av «hvordan du tolker det» og at saken som helhet gir et inntrykk av at det er snakk om et varslet søksmål.

– Jeg synes det relevante mer er hvorfor vi ikke fulgte opp saken etter et halvt år eller et år og spurte hvordan det gikk, sier Steiro.

– Gitt at du visste det vi nå vet om Erland Bakkes gjentagende bruk av søksmålstrusler og varsler om pengekrav i konflikter i en rekke andre konflikter, ville du vært komfortabel med å publisere saken som den står i dag?

– Det er hypotetisk spørsmål. [...] Det er klart at det vi nå vet om Erland Bakke sin modus operandi i andre saker, ville gjort at det i dag ville vært en del andre spørsmål vi burde stilt, svarer Steiro.

– Har VG og andre medier vært for ukritiske til Erland Bakke?

– Jeg tror at hvis du ser på underholdnings­journalistikken og sportsjournalistikken og en del typer journalistikk, så er det mange kilder og aktører vi kunne vært mer kritiske til tidligere. Jeg kan ikke si om vi definitivt burde vært mer kritisk til Erland Bakke på noe tidspunkt, men jeg mener generelt vi burde vært mer kritisk opp igjennom til managere og de som forsøker å bruke mediene.

Ingen kan svare på hva som gjorde at en VG-saken nevnt helt i innledningen av denne artikkelen, ble lagt bort.

Hverken journalisten eller rekken av redaksjonsledere på jobb den aktuelle dagen i 2019 husker hva som skjedde.

– Er du bekymret for at Erland Bakke faktisk kan ha påvirket den prosessen på en uheldig måte?

– Nei, jeg er egentlig ikke det, men jeg legger til grunn at han har forsøkt å påvirke prosessen, som jo også på mange måter er en managers oppgave. Så er det vår oppgave å ta riktige beslutninger, sier Steiro.

Schibsted, som eier VG, eier også podkastselskapet Podme, som utgir podkasten «Tusvik og Tønne».