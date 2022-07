SELVERKLÆRT SJAMAN: Durek Verrett har nylig gjennomgått coronasykdom.

Durek Verrett sier medaljong hjalp mot coronasykdom – selger den på egen nettside

Durek Verrett sier en spesiell medaljong var med og gjorde ham frisk fra corona – en medaljong han selger på sin hjemmeside for over 2000 kroner. Må kunne dokumentere effekt, sier Forbrukertilsynet.

Tirsdag ble det kjent at Durek Verrett ble smittet av corona etter å ha vært på norgesbesøk. I en video han selv postet på Instagram, fortalte han at han nektet å motta medisinsk behandling.

I en Instagramstory postet torsdag utdyper han dette: Han forlot sykehuset og nektet å ta «kjemikalier». I stedet valgte han å ta karantene hjemme og «heale» med sin «SO», skriver Verrett.

«SO» står for «Spirit Optimizer», og er en kolleksjon av Verretts håndlagede medaljonger. På sin hjemmeside beskriver han «SO» som «avansert spirituell teknologi for spirit-hacking og optimalisering».

Denne omtalte han også i videoen på Instagram.

– Jeg vet ikke om dere har fått med dere den nye hvite «optimizeren»? Jeg bruker denne som kalles «The Lightbringer» for å få giften ut av systemet mitt, sa han.

Verrett sier hverken i videoen eller i storyen hvor man kan få tak i «optimizeren», men medaljongen kan kjøpes på hans hjemmesider for 222 dollar – omtrent 2150 norske kroner.

VISER FREM: I en video på Instagram uttalte Verrett at det blant annet var en medaljong som hjalp han å bli frisk fra corona.

– Neppe å anbefale

Verrett selger tre versjoner av «SO» og det er altså «The lightbringer» han hevder var med på å gjøre ham frisk fra corona.

På sin hjemmeside skriver han at medaljongen kan forbedre allmennhelsen.

VG har forelagt Verrett kritikken i denne saken og sendt ham flere spørsmål – blant om han kan dokumentere at «The Lightbringer» kan kurere sykdom som for eksempel corona. Verrett har følgende kommentar:

– Intervju personene som eier en og spør dem, ikke meg, skriver han i en melding.

VG har spurt immunolog ved Oslo universitetssykehus Fridtjof Lund-Johansen om han tror medaljongen kan bidra til å kurere corona.

– For de aller fleste er det neppe å anbefale, sier han.

Må kunne dokumenteres

– Om noen påstår at noe har effekt mot coronavirus, er dette noe vi ser svært alvorlig på, skriver avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Bente Øverli, i en e-post til VG.

Øverli sier at de ikke har tatt stilling til Verretts uttalelser om produktet, men på et generelt grunnlag sier hun at påstander i markedsføring om faktiske forhold alltid må kunne dokumenteres.

– Det er altså i strid med loven å markedsføre udokumenterte påstander om produkters egenskaper, herunder udokumenterte påstander om produkters effekt mot for eksempel « å få giften ut av systemet mitt». Påstanden må tolkes og det blir en helhetsvurdering hva som ligger i denne, sier Øverli videre.

– Om påstanden knyttes opp mot å bli kvitt en sykdom eller ettervirkningene av denne, må dette derfor i utgangspunktet dokumenteres.

– Viktig at han overholder norsk lov

Verrett er i hovedsak bosatt i Los Angeles. Forbrukertilsynet opplyser at personer som er bosatt utenfor Norge likevel må overholde markedsføringsloven dersom markedsføringen er rettet mot norske forbrukere.

– Som en svært kjent person i Norge har han betydelig påvirkningseffekt og det er derfor viktig at han overholder norsk lov om, og når, han retter seg mot et norsk publikum.

VG har forelagt uttalelsene fra Lund-Johansen og Øverli til Verrett, men han har ikke kommentert disse.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kunngjorde sin forlovelse i juni i år. Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold.

Prinsesse Märtha er nummer fire i arverekken til tronen. Hun har imidlertid sagt fra seg tittelen «Hennes Kongelige Høyhet», og hun bruker ikke prinsessetittelen i sin markedsføring av egne forretninger.

VG har kontaktet prinsesse Märtha Louises sekretær, Carina Scheele Carlsen, og spurt om en kommentar fra prinsessen – og om prinsessen støtter Verretts uttalelser om «optimizeren». Scheele opplyser at prinsesse Märtha Louise ikke har en kommentar.

– Alle skal oppfatte at det er reklame

Øverli sier at dersom noen markedsfører et produkt på sin egen instagramprofil må dette merkes som reklame.

– Er dette skjult reklame?

– Jeg har ikke vurdert det konkrete markedsføringsfremstøtet men det skal alltid være tydelig at reklame utformes og presenteres slik at det tydelig fremstår som reklame. Alle skal oppfatte at det er reklame før eller samtidig som de ser dette.

Det er uvisst om Forbrukertilsynet kommer til å følge opp denne saken. Øverli sier de ikke har mottatt noen klager på Verretts omtale av medaljongene.

– Saker kan tas opp på bakgrunn av klager vi mottar men vi har også anledning til å ta opp saker på eget tiltak. Vi må imidlertid prioritere strengt og i vurderingen av om en sak skal behandles ser vi på hvor stor sikkerhetsmessig, økonomisk og praktisk betydning saken har for forbrukere.